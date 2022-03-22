吳尊一家四口高調宣佈移居內地 搬23箱家當離開汶萊：新的夢想
吳尊出生於汶萊，早年帶同大女NeiNei及細仔Max參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒》後人氣一直高企，近年更將事業重心放在內地。而近日吳尊突然在微博高調宣布，一家四口已搬離汶萊，帶齊家當正式移居內地。
高調宣布移居內地
前台灣組合飛輪海成員吳尊早年因拍《爸爸去哪兒》而爆紅，之後直接將事業重心放在內地落力賺人仔。出生於汶萊的吳尊一直心繫內地，曾多次讚揚當地防疫工作，又透露有意安排一對子女到內地升學，讓小朋友感受中國文化。今年初吳尊帶同一家大細到上海過年，到2月中飛返汶萊，並將在汶萊豪宅的隔離生活放上網。當大家以為吳尊放棄舉家移居內地計劃時，吳尊突然在微博高調宣布：「是的，我們搬來中國了，新的生活，新的夢想，新的體驗，期待創造更多美好的回憶。」
搬23箱行李離開汶萊
原來吳尊早前一家大細返回汶萊只是收拾家當，為移居上海作準備。吳尊表示總共帶了23箱行李，共重450公斤，似乎抱住好大決心移居。他亦在微博謝謝大女NeiNei和細仔Max協助搬行李，說一家團結就是力量。其實出生於汶萊的吳尊先前接受訪問時曾提到，自己的祖籍是安徽，祖父是從金門移民到汶萊，所以自己是中國人。有不少內地網民留言表示歡迎，亦有人提醒吳尊記緊要交税：「看中國強大了，又是防疫做的最好的國家，所以拖家帶口來圈錢了？記得按時交稅哈。」吳尊回覆時冇提交稅，但就讚揚中國強大：「中國有很多的好…請你相信自己的祖國有多強大。」
關鍵詞吳尊
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]吳尊、[email protected]爸爸去哪兒
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