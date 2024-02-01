44歲吳尊稱女兒做「二老婆」遭狠批 網民：爸爸對女兒最惡心的稱呼

現年44歲的吳尊近年在內地十分活躍，因此他更舉家移居上海，並不時在社交平台分享與家人的日常生活。吳尊更於2017年帶住大女吳欣怡（NelNel），以及細仔吳鑫樂（Max）參與節目《爸爸去哪兒》，一對仔女亦收穫極高人氣，簡直拍得住爸爸吳尊！不過日前吳尊在社交平台就因稱呼女兒NelNel時用詞不當，導致被大批網民狠批……