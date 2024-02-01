44歲吳尊稱女兒做「二老婆」遭狠批 網民：爸爸對女兒最惡心的稱呼
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現年44歲的吳尊近年在內地十分活躍，因此他更舉家移居上海，並不時在社交平台分享與家人的日常生活。吳尊更於2017年帶住大女吳欣怡（NelNel），以及細仔吳鑫樂（Max）參與節目《爸爸去哪兒》，一對仔女亦收穫極高人氣，簡直拍得住爸爸吳尊！不過日前吳尊在社交平台就因稱呼女兒NelNel時用詞不當，導致被大批網民狠批……
吳尊稱呼女兒「二老婆」遭狠批
吳尊早前與家人齊齊到杜拜旅行，更在社交平台上載了多張老婆以及仔女的照片，引來不少網民留言。有網民大讚吳尊老婆林麗吟和13歲女兒NelNel的照片，並表示：「這兩個大美女，真好看！」吳尊看到留言後，回覆稱：「大老婆二老婆」。
吳尊被網民狠批唔尊重女兒
吳尊的回覆隨即引起熱議，不少網民都認為吳尊不應該稱女兒為「二老婆」。網民更紛紛狠批吳尊：「好離譜…他真的好無邊界感」、「爸爸對女兒最惡心的稱呼」、「不好笑！！！老婆啥關係不知道嗎」、「叫女兒二老婆是不是媽媽要叫兒子小老公啊？真夠惡心的」、「說話就不能注意點嗎？」
網民：碧咸錫個女又得
對於吳尊稱呼女兒為「二老婆」一事在網上罵聲一片，但亦有人指出網民經常雙重標準，並以球星碧咸（David Beckham）與女兒「哈七」表現得更親密為例去駁：「雙重標準喎」、「碧咸又得」、「對外國人寬容啲？」碧咸去年曾分享與11歲女兒哈七睇show時的互動，可見碧咸從背後攬實兼錫咗女兒一啖！不過post嘅留言就未見碧咸被網民炮轟，反而不少網民都留言大讚2人的感情十分深厚：「充滿父愛的畫面」、「父女的感情十分深」、「非常羨慕這樣的互動」。
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撰文：東方新地圖片來源：微博@吳尊、IG@davidbeckham