非常檢控觀｜吳展驊飾「整容前何廣沛」 港大會計高材生低調離巢TVB
吳展驊飾演整容前何廣沛獲網民激讚相似度
《非常檢控觀》最新單元故事講述何廣沛飾演一位韓國出道的歌星，但實際上係陳曉華丈夫「文貴利」整容後的身份。劇情描述文貴利在韓國失蹤後整容化身為男團成員「Sammy」，卻因為身上多個細節被妻子認出，後者專程由加拿大回港尋夫卻被誤認為狂迷。劇中飾演整容前「文貴利」的正是《愛回家》接龍IT部Mouse吳展驊，觀眾都覺得佢與何廣沛的臉型和笑容都有幾分相似，與陳曉華企埋一齊的CP感能夠帶觀眾入戲。
港大會計系高材生為追夢棄做會計師
34歲吳展驊入行經過甚有故事性，對電視圈充滿熱誠及憧憬的佢，於香港大學修讀會計及金融工商管理學士學位期間已忍不住報讀藝員訓練班。但因當年無綫高層樂易玲勸他完成學業後才再報讀，George亦乖乖聽話待半年後正式畢業才再報讀，2013年參加第27期無線電視藝員訓練班而加盟做旗下合約藝員，並於2015年正式投入劇集拍攝工作。問到當時讀會計的佢為何會棄做會計師選擇演員之路，George表示自己由細到大都係電視迷：
「每一日放學後最期待嘅就係睇電視！晚晚一定係電視送飯！」
入行9年多做小角色曾想過放棄
不過入行9年來，George的演出機會不算多，做親都係小角色，佢坦言都諗過放棄做演員，每一刻都想過離開。「尤其係入行初期人工微薄，放棄做演員嘅念頭成日湧現，每每在同屆中學、大學同輩中，甚至後幾輩……有比較下就覺得自己選擇錯誤。但每一次當我有機會同一班同事一起創作時，喜悅又真係千金不換！」除了《愛回家》接龍IT部的Mouse外，佢較為人認識的角色還有2021年《十八年後的終極告白2.0》的便衣探員「阿榮」，以及2024年中播出的《反黑英雄》「道友平」一角備受關注，獲得傳媒報導。
吳展驊不捨《愛回家》同事情誼堅持到底
面對演藝路上的種種挫折，吳展驊曾經這樣表達內心掙扎：「如果我選擇離開，將來後悔嘅就會係我冇機會再同CPU、Laptop、Ivan佢哋一齊絞盡腦汁，為觀眾帶來歡笑；冇機會再同《愛回家》以至TVB所有台前幕後等人，一齊創造娛樂節目畀大家睇！比較之下，當我現在還夠錢生活，我家人還能夠支持我時，我仍然會努力行落去！」然而現實終究殘酷，到2024年尾吳展驊已經低調離巢，更清空個人IG帳號，如今《愛回家》接龍IT部的三位男職員都已離職，只剩下Laptop和主管Ivan陳路尤。
《非常檢控觀》成倉底劇見證演員變遷
由於《非常檢控觀》早在2023年拍攝，變成倉底劇的幾年間，吳展驊已低調離巢，令這個單元成為佢在TVB的告別作之一。觀眾在欣賞劇集時不禁感慨，這位曾經在《愛回家》帶來無數歡樂的Mouse，如今已經告別熒幕，轉戰其他發展方向。網民紛紛留言「好捨不得Mouse」、「希望佢在其他地方都發展順利」，對這位實力演員的離開表示不捨和祝福。
