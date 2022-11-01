63歲吳岱融江門現身 拖實發福鍾淑慧驗核酸 夫唱婦隨27年

63歲的吳岱融近年在不少港產劇中飾演霸王富豪與大奸角，演技無可置疑，現實生活中的他卻是個不折不扣的好好先生，與結婚27年的愛妻鍾淑慧恩愛如昔，不時公開放閃。近日有內地網民在廣東江門捕穫吳岱融，拖住鍾淑慧去做核酸檢測，相中的吳岱融一頭白髮依舊有型，而鍾淑慧就充份展現出幸福太太的模樣，身形日漸豐厚。