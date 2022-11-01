63歲吳岱融江門現身 拖實發福鍾淑慧驗核酸 夫唱婦隨27年
吳岱融與鍾淑慧恩愛現身
吳岱融早前返內地為電影《我的非凡父母》走遍多個地方做宣傳，完成工作後他一直未有返港，日前有內地網民影到他與太太鍾淑慧在廣東江門出現。該名來自江門的網民透露吳岱融當時拖實太太去做例行核酸檢測，夫婦二人就排在他的身後，不過他就沒有勇氣上前合照，只在完成檢測後在他們身後拍下離開時的照片，相中的吳岱融身穿白色衫，打扮好休閒，而鍾淑慧的背影就顯得非常橫，身形非常圓潤。
夫婦二人踩單車離開
除了被網民影到恩愛拖手出巡外，吳岱融更被另一位江門網民集郵，面對女粉絲要求合照，他一口答應，還親自拎相機自拍，笑容滿面好親民，拍照後吳岱融更與鍾淑慧踩單車離開，非常貼地。
曾被無綫雪藏
在新加坡出世的吴岱融，當年憑住俊朗的外形在新加坡先走紅，其後來港發展加盟無綫受到力捧，事業一帆風順，很快便做男一，不過來港最大的收穫肯定是認識了鍾淑慧，二人很快就打得火熱，並在95年結婚，可是吳岱融因一次私自到亞視宣傳其個人音樂專輯而遭無綫雪藏，令事業一落千丈。
吳岱融早在內地置業
此處不留人，吳岱融當年帶住太太鍾淑慧去內地發展，夫婦二人既拍劇又登台，收入豬籠入水，早在二十年前已在廣州買了一套當時市值60萬的房子，近年吳岱融重返無綫，憑《巨輪》中的高天鹫一角令事業再創高峰，之後演出機會不斷。今年初開始，吳岱融與鍾淑慧在內地逗留，4月鍾淑慧生日，吳岱融更帶她到露天餐廳慶祝，送上玫瑰花和蛋糕，氹得老婆好開心。今次夫婦二人現身江門，未知是為工作商演，定四處遊玩呢？
常見問題
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有咩演唱會即將舉行？
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