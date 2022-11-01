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63歲吳岱融江門現身 拖實發福鍾淑慧驗核酸 夫唱婦隨27年

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63歲的吳岱融近年在不少港產劇中飾演霸王富豪與大奸角，演技無可置疑，現實生活中的他卻是個不折不扣的好好先生，與結婚27年的愛妻鍾淑慧恩愛如昔，不時公開放閃。近日有內地網民在廣東江門捕穫吳岱融，拖住鍾淑慧去做核酸檢測，相中的吳岱融一頭白髮依舊有型，而鍾淑慧就充份展現出幸福太太的模樣，身形日漸豐厚。

吳岱融 吳岱融與鍾淑慧結婚27年依然恩愛如昔。
吳岱融與鍾淑慧結婚27年依然恩愛如昔。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）

吳岱融與鍾淑慧恩愛現身

吳岱融早前返內地為電影《我的非凡父母》走遍多個地方做宣傳，完成工作後他一直未有返港，日前有內地網民影到他與太太鍾淑慧在廣東江門出現。該名來自江門的網民透露吳岱融當時拖實太太去做例行核酸檢測，夫婦二人就排在他的身後，不過他就沒有勇氣上前合照，只在完成檢測後在他們身後拍下離開時的照片，相中的吳岱融身穿白色衫，打扮好休閒，而鍾淑慧的背影就顯得非常橫，身形非常圓潤。

吳岱融 吳岱融與鍾淑慧在江門野生捕獲，大家的焦點都落在鍾淑慧身上。
吳岱融與鍾淑慧在江門野生捕獲，大家的焦點都落在鍾淑慧身上。（圖片來源：微博@津武郑韩）
吳岱融 有江門網民做核酸測試時巧遇吳岱融拖實鍾淑慧，仲留言大讚吳岱融「老了也很帥」。
有江門網民做核酸測試時巧遇吳岱融拖實鍾淑慧，仲留言大讚吳岱融「老了也很帥」。（圖片來源：微博@津武郑韩）
吳岱融 吳岱融曾在社交網公開表示太太鍾淑慧已戴唔落當年結婚的戒指。
吳岱融曾在社交網公開表示太太鍾淑慧已戴唔落當年結婚的戒指。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）

夫婦二人踩單車離開

除了被網民影到恩愛拖手出巡外，吳岱融更被另一位江門網民集郵，面對女粉絲要求合照，他一口答應，還親自拎相機自拍，笑容滿面好親民，拍照後吳岱融更與鍾淑慧踩單車離開，非常貼地。

吳岱融 另一位網民在江門再次捕獲吳岱融夫婦，鍾淑慧身穿做核酸時的T恤，不過拖鞋換上波鞋。
另一位網民在江門再次捕獲吳岱融夫婦，鍾淑慧身穿做核酸時的T恤，不過拖鞋換上波鞋。（圖片來源：微博@津武郑韩）
吳岱融 有女粉絲上前要求合照，吳岱融友善答應，仲親手自拍。
有女粉絲上前要求合照，吳岱融友善答應，仲親手自拍。（圖片來源：微博@津武郑韩）

曾被無綫雪藏

在新加坡出世的吴岱融，當年憑住俊朗的外形在新加坡先走紅，其後來港發展加盟無綫受到力捧，事業一帆風順，很快便做男一，不過來港最大的收穫肯定是認識了鍾淑慧，二人很快就打得火熱，並在95年結婚，可是吳岱融因一次私自到亞視宣傳其個人音樂專輯而遭無綫雪藏，令事業一落千丈。

吳岱融 吳岱融當年在新加坡出道已是劇集男主角。
吳岱融當年在新加坡出道已是劇集男主角。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）
吳岱融 吳岱融近年在香港拍了不少劇，與一班後輩打成一片。
吳岱融近年在香港拍了不少劇，與一班後輩打成一片。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）
吳岱融 吳岱融與惠英紅、吳千語合作的電影《我的非凡父母》，早前在國內多個地方上映，三人一齊出席宣傳活動。
吳岱融與惠英紅、吳千語合作的電影《我的非凡父母》(香港片名：一路瞳行)，早前在國內多個地方上映，三人一齊出席宣傳活動。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）
吳岱融 痞子殿下
吳岱融因為去亞視宣傳唱片被TVB雪藏與解約，生活逼人，但他曾接受傳媒訪問澄清只是嘗試出去做幕後製作、導演，一些自己喜歡的事，並非被雪藏。其後他曾與老婆鍾淑慧情侶檔接拍三級片。（圖片來源：電影截圖）

吳岱融早在內地置業

此處不留人，吳岱融當年帶住太太鍾淑慧去內地發展，夫婦二人既拍劇又登台，收入豬籠入水，早在二十年前已在廣州買了一套當時市值60萬的房子，近年吳岱融重返無綫，憑《巨輪》中的高天鹫一角令事業再創高峰，之後演出機會不斷。今年初開始，吳岱融與鍾淑慧在內地逗留，4月鍾淑慧生日，吳岱融更帶她到露天餐廳慶祝，送上玫瑰花和蛋糕，氹得老婆好開心。今次夫婦二人現身江門，未知是為工作商演，定四處遊玩呢？

吳岱融 吳岱融是出名的愛妻號。
吳岱融是出名的愛妻號。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）
吳岱融 吳岱融與的25歲獨子Justin在英國大學畢業後返回新加坡做電腦特技，愛子心切的他一擲400萬在當地買樓送兒，更花了不少錢裝修，近年夫婦二人經常周圍飛，靠電話視像與兒子對話。
吳岱融與的25歲獨子Justin在英國大學畢業後返回新加坡做電腦特技，愛子心切的他一擲400萬在當地買樓送兒，更花了不少錢裝修，近年夫婦二人經常周圍飛，靠電話視像與兒子對話。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）
吳岱融 今年4月鍾淑慧生日，吳岱融花盡心思為她慶祝。
今年4月鍾淑慧生日，吳岱融花盡心思為她慶祝。（圖片來源：[email protected]
吳岱融 吳岱融與鍾淑慧去到邊都如膠似漆，不時孖住接受訪問。
吳岱融與鍾淑慧去到邊都如膠似漆，不時孖住接受訪問。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@吳岱融HUGO、微博@津武郑韩、微博@演員鍾淑慧

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