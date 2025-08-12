《東張》女神吳幸美搏盡！為節目實測手臂拮3cm長針 驚爆拔出後「係咁標血有個窿」畫面超震撼！
吳幸美親述拮針驚險實況
為了測試空肚食大量荔枝會否引致血糖低，吳幸美在拍攝前特意空肚八小時，並在女導演的協助下，親手將內藏3厘米長針的「連續血糖監測儀」打入手臂。她憶述當時女導演緊張得手都震，但她反而覺得比起一日篤八次手指測血糖，寧願捱一吓痛。吳幸美在訪問中親述驚險過程，直言最痛的並非拮入瞬間，而是兩日後移除儀器的一刻： 「其實打落去嗰吓唔算好痛，掹出嚟嗰吓先係最痛。」她更驚爆因為移除時沒有特別處理，結果拔出後手臂即時血流如注，更留下一個窿，過程相當嚇人！
吳幸美自豪稱有意義 「媲美當年飲斷片酒」
雖然過程「肉痛」又驚險，但吳幸美坦言完成測試後感覺興奮，認為一切都非常值得。她表示這次捱痛可以為廣大糖尿病患者提供貼身有用的資訊，覺得非常有意義，更以金句總結： 「我今次捱咗痛，但可以為糖尿病人做到啲嘢出嚟，我覺得好有意義。」吳幸美補充，這次測試的難忘程度，足以媲美當年轟動一時的「斷片酒」測試，更透露衛生署曾購買該片段作教育用途，證明她的「捐軀」極具教育意義，為大眾帶來正面影響，令她深感自豪。
吳幸美廠景勾起《法證先鋒》回憶
今次《健康新聞報道》節目製作相當認真，特意搭建了像真度極高的停屍間及手術室作為廠景，沒想到竟意外勾起吳幸美的美好回憶。她笑言一踏入廠景，所有回憶立即「返晒嚟」，因為她當年曾在經典劇集《法證先鋒》系列中，飾演法證部主角歐陽震華的得力助手Kelly！每日在相似的場景中穿梭，令她倍感親切。她更大讚製作組認真，連停屍間的櫃桶都像真的一樣可以拉出來，讓她瞬間重回昔日拍劇的時光。
網民熱議AI女神 驚呼似張曦雯朱晨麗混合體
除了吳幸美搏命演出成為焦點，節目另一大特色亦成功引起網民熱議！製作組破天荒引入無綫首位AI女主播「健康女神」Sammi，在全球各地為觀眾報道健康新聞。這位AI女神一登場便憑著亮麗外型吸引網民關注，輿論反應熱烈，更有不少網民留言指Sammi的外貌極似藝人張曦雯及朱晨麗的混合體，大讚「健康女神」AI Sammi夠吸睛！節目亦緊貼時事，探討「基孔肯雅熱大爆發」及Justin Timberlake的萊姆病等熱話，資訊性與娛樂性兼備，成功製造話題。