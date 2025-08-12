《東張》女神吳幸美搏盡！為節目實測手臂拮3cm長針 驚爆拔出後「係咁標血有個窿」畫面超震撼！

「測試勇者」吳幸美為TVB新節目《健康新聞報道》再度「捐軀」！繼當年試飲「斷片酒」一鳴驚人後，今次為測試空肚食荔枝對血糖的影響，竟親身在手臂安裝「連續血糖監測儀」，將長達3厘米的針拮入手臂。吳幸美事後更驚爆拔出針頭一刻血流不止，留下一個窿，場面相當驚險！究竟整個過程有多痛？這次搏命演出又勾起了她甚麼珍貴回憶？