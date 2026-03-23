41歲「東張女神」吳幸美突宣布結婚 新郎真面目曝光 去年街頭熱吻洩戀情
天台浪漫婚禮吳幸美白紗造型驚艷
吳幸美的婚禮在一個能俯瞰城市景色的戶外天台舉行，現場佈置以粉色和白色系鮮花為主，打造出既浪漫又典雅的花拱門。在陽光與親友見證下，一對新人交換戒指、簽署結婚證書，並一同切結婚蛋糕。吳幸美身穿純白貼身婚紗，長袖採用精緻蕾絲透膚設計，配上簡約珍珠項鍊和飄逸長頭紗，整體造型高貴優雅，盡顯新娘子的幸福美麗。新郎Sammy則穿上淺色西裝配搭煲呔，顯得十分帥氣。
吳幸美甜蜜宣言攜手建立專屬家庭
吳幸美在帖文中充滿愛意地寫道：「相愛、相依、相守、直到白頭❤️Mr&Mrs 👰🏻♀️🤵🏻🎊💍💕22/3/2026我會與另一半攜手努力，共同建立屬於我們的家」。字裡行間流露出對未來的期盼和成為人妻的喜悅，這位一向低調的女神終於找到人生伴侶，令粉絲們都為她感到高興。婚宴中吳幸美更換上喜氣洋洋的紅色晚裝，上半身綴滿閃亮珠片，按照傳統身上掛滿金器，包括份量十足的金豬牌和數對龍鳳金鐲，貴氣十足象徵福氣滿滿。
去年街頭熱吻洩戀情兩小時咀足20次
吳幸美自2003年參選港姐入行，出道22年來感情生活一直非常低調，鮮有緋聞。她早年曾自爆入行後僅拍過一次散拖，前年在運程節目上更透露自己仍是單身。然而去年8月曾拍得吳幸美與一名戴眼鏡的男士在將軍澳十指緊扣逛街，當時兩人正值熱戀期愛得非常痴纏，在人來人往的家品店內也情不自禁化身「接吻魚」親吻，被形容為「兩小時內咀足20次」，可見當時已愛得火熱。如今戀情開花結果步入婚姻殿堂，實在可喜可賀。
圈中好友齊祝賀肥媽獻唱添歡樂
婚宴現場星光熠熠氣氛熱鬧，多位圈中好友如肥媽Maria Cordero、黑妹、白姐姐與謝偉俊等都是座上客，並與新人一同高歌為婚禮增添不少歡樂。婚宴背景板上寫著「Amy & Sammy」，現場佈置溫馨浪漫。網民們紛紛在社交平台留言祝賀，「恭喜晒！好甜美呀！」「終於等到東張女神結婚喇！」「祝福幸美姐姐新婚快樂，白頭到老！」「好登對呀，祝你哋幸福美滿！」眾人都為這位深受喜愛的主持人找到真愛而感到開心。
吳幸美愛得癡纏當街不停親吻
當日，吳幸美與男友現身將軍澳及樂富一帶，兩人打扮休閒，全程十指緊扣，愛意滿瀉。 無論是在商場、扶手電梯，還是走在街上，兩人都不時停下來深情對望，然後甜蜜親吻，完全沉醉在二人世界中，絲毫不在意旁人目光。據報導，在短短兩小時的約會中，兩人親吻次數竟高達20次，足見這段戀情正處於熱戀期。
男友貼心舉動盡顯風度
雖然男友外型不算高大帥氣，甚至略有啤酒肚，但對吳幸美卻是體貼入微。在約會期間，有市民認出吳幸美並要求合照，男友不但沒有不悅，反而醒目地為她拿著背包，讓她能輕鬆與粉絲互動。 另外，在吳幸美出席公開活動時，男友亦會提早到場等候，並為她送上飲品，更化身「御用攝影師」，全程為女友拍照錄影，盡顯細心及風度。
網民大爆二人甜蜜細節：搭電梯都狂咀
對於吳幸美戀情公開後，網民紛紛留言：「男朋友個樣幾老實」、「唔怪得無再喺東張西望試迷姦水」、「好似幾成熟隱重啊」、有網民更見過吳幸美與其男友激情一面：「喺港珠澳見過佢哋兩次，應該仲係熱戀期，搭電梯都狂咀」。
「東張女神」多年努力獲肯定
吳幸美於2003年參選香港小姐入行，多年來主要擔任主持工作，尤其在《東張西望》的表現備受讚賞。 她在節目中敢於嘗試，曾親身試飲「斷片酒」及「睡眠水」而引起熱話，其專業及敬業的態度深入民心，更因此被封為「東張女神」。雖然曾多次獲提名「最佳女主持」，但都與獎項擦身而過，不過她在觀眾心中的地位早已獲得肯定。