41歲「東張女神」吳幸美突宣布結婚 新郎真面目曝光 去年街頭熱吻洩戀情

41歲「東張女神」吳幸美今日在社交平台驚喜宣布結婚喜訊，正式榮升人妻。這位出道22年來感情生活一直極度低調的TVB主持，突然大方分享多張唯美婚禮照片，並寫下甜蜜宣言表示要與另一半攜手建立屬於兩人的家。婚禮現場星光熠熠，多位圈中好友到場祝賀，場面溫馨感人，但最令人驚喜的是新郎Sammy的真面目終於曝光。