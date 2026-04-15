41歲吳幸美閃婚後老公神秘身份曝光 與鍾培生有一個共通點 親解《東張》同事婚禮失蹤原因
吳幸美老公身份曝光與鍾培生有共通點
剛從韓國蜜月歸來的吳幸美接受訪問時，首度透露這位「神秘Mr. Right」是一名比她年長幾歲的專業人士。兩人經友人牽紅線相識，僅交往半年便決定互訂終生。有趣的是，網民發現吳幸美老公與鍾培生竟然有個意外共通點：兩人都是主動出擊型，而且都在一個月內成功開始拍拖關係。吳幸美更爆料指：「可能我們都比較單純，一拍即合，大家都喜歡動漫，好像《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》。」原來這對新婚夫婦都是動漫迷，共同興趣成為感情催化劑。
《東張》團隊集體缺席真相大白
對於外界熱議的《東張西望》同事集體缺席婚禮事件，吳幸美展現了大方得體的一面，親自解構這個「失蹤之謎」。她解釋老公並非公眾人物，兩人共識婚禮應走低調溫情路線，不希望勞師動眾。考慮到《東張》團隊成員眾多，她不想派發「紅色炸彈」造成同事負擔，因此僅邀請了家族至親及少數對她提攜有加的演藝前輩。雖然沒有正式邀請飲宴，但她已貼心地向每一位同事派發喜餅卡，並特地準備了大量韓國手信回禮，務求以最不打擾的方式與大家分享新婚喜悅。
亡父遺願終成真催淚背後故事
婚禮上雖有歡笑，亦有感人淚點。吳幸美遺憾父親未能親自將她的手交到新郎手中，但她深信爸爸在天之靈定會感到欣慰。她憶述2019年父親病逝前一星期，曾握著她的手預言：「你這麼善良，終有一天會找到依靠。」這句話多年來一直是她的精神支柱。如今回看，老公不僅善良體貼，更對她與吳母呵護備至，那份穩重的責任感與亡父極為相似，讓她感嘆終於圓了爸爸最後的願望。這段催淚隱情令不少網民動容，紛紛留言祝福這對新人。
圈中前輩雪中送炭情深義重
在精簡的賓客名單中，隱藏著多段深厚的圈中情誼。吳幸美點名感謝數位視她如己出的前輩，包括如大哥哥般守護她的李思捷，以及開啟她歌唱事業的李麗霞（黑妹），後者更慷慨贈送了一條精美的鑽石手鏈作為賀禮。此外，她特別提到與王俊棠的一段往事。當年父親病重時，她曾在電視台走廊因壓力過大而崩潰痛哭，當時王俊棠給予的安慰與實質支持，對她而言如同雪中送炭。這份情義令她畢生難忘，因此特意邀請對方見證自己出嫁，感謝這些前輩在人生低谷時的陪伴與關懷。
網民熱議現代職場社交智慧
吳幸美的「不派帖」決定在網上引發熱烈討論，不少網民大讚她展現了現代職場最高級的社交智慧。有網民留言：「真係好體貼，唔想同事有負擔，但又有心意表達，呢種做法好聰明。」亦有人認為：「派喜餅卡加韓國手信，比起硬要人哋飲宴更加貼心。」部分網民更笑指：「終於有人明白『不是每個婚禮都要全公司出席』的道理。」這種既保護私隱又顧及同事感受的處理方式，被網民譽為職場社交的教科書級示範，證明了真正的情商不在於排場大小，而在於是否能設身處地為他人著想。
「東張女神」多年努力獲肯定
吳幸美於2003年參選香港小姐入行，多年來主要擔任主持工作，尤其在《東張西望》的表現備受讚賞。 她在節目中敢於嘗試，曾親身試飲「斷片酒」及「睡眠水」而引起熱話，其專業及敬業的態度深入民心，更因此被封為「東張女神」。雖然曾多次獲提名「最佳女主持」，但都與獎項擦身而過，不過她在觀眾心中的地位早已獲得肯定。