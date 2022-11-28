48歲吳彥祖美國獲獎竟撞樣73歲劉松仁 一代型男崩壞全因髮型累事？
吳彥祖疑因髮型＋眼鏡出事
現年48歲吳彥祖國在美國出生及成長，近年與太太Lisa S.及女兒吳斐然Raven定居美國，甚少在港露面，當年他憑靚絕小鮮肉入行，後來就成為演藝圈數一數二的型男。日前他在美國亞洲國際電影節上獲頒「李小龍基金奬」時，身穿深色西裝加格子裇衫，加上一副茶色眼鏡現身，髮線上移兼中間分界，整個造型令他看起上來顯老，加上面容浮腫，嘴唇呈深紫色，看上來更為憔悴，令不少網民擔心他的健康狀況。
上台分享因為李小龍差點誤了大事
吳彥祖上台發表得獎感受時，表示自己從小就視李小龍為偶像，深深受到李小龍的哲學、對電影的看法、學習功夫影響，亦因而影響他從小習武，他表示終於可以像李小龍一樣在大銀幕前大展身手，把功夫傳播到世界各地。他自爆小時候為了收看李小龍的而電影的趣事，又指收藏大量有關李小龍的物品，更笑稱差點為了李小龍而耽誤去搵女朋友。吳彥祖再一次感激獲獎，令他對李小龍的敬佩能圓滿﹐台下報以熱烈掌聲。
「至少無膠臉，純天然！」
片段在網上瘋傳，不少網民留言關注在其容貌上，指他狀態不及當年勇，更指他激似現年73歲的劉松仁，「總之不是印象中的吳彥祖」，被洗版指他大崩壞，但也有不少網民代為反擊，指只是燈火問題，或是造型及髮型出了問題，力撐他：「自然老去有魅力」、「至少無膠臉，純天然」、「誰都不能違反自然定律」等。
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