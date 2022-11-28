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48歲吳彥祖美國獲獎竟撞樣73歲劉松仁 一代型男崩壞全因髮型累事？

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出道25年、現年48歲的吳彥祖，多年來都是型男界的代表，近年雖然屢次被指髮線後移，但都以佬味搭夠，無損型男魅力，不過近日吳彥祖相當威水地在美國獲頒「李小龍基金奬」，卻被他略顯憔悴又浮腫的外貌成搶去焦點，網民都驚訝他在美國生活這幾年變化之大，更指他現時的外貌撞樣73歲的劉松仁！

吳彥祖疑因髮型＋眼鏡出事

現年48歲吳彥祖國在美國出生及成長，近年與太太Lisa S.及女兒吳斐然Raven定居美國，甚少在港露面，當年他憑靚絕小鮮肉入行，後來就成為演藝圈數一數二的型男。日前他在美國亞洲國際電影節上獲頒「李小龍基金奬」時，身穿深色西裝加格子裇衫，加上一副茶色眼鏡現身，髮線上移兼中間分界，整個造型令他看起上來顯老，加上面容浮腫，嘴唇呈深紫色，看上來更為憔悴，令不少網民擔心他的健康狀況。

吳彥祖 吳彥祖上台分享得獎感受。
吳彥祖上台分享得獎感受。（圖片來源：微博＠吳彥祖截圖）
吳彥祖 被指面容浮腫。
被指面容浮腫。（圖片來源：微博＠吳彥祖截圖）
吳彥祖 髮線向上移！
髮線向上移！（圖片來源：微博＠吳彥祖截圖）

上台分享因為李小龍差點誤了大事

吳彥祖上台發表得獎感受時，表示自己從小就視李小龍為偶像，深深受到李小龍的哲學、對電影的看法、學習功夫影響，亦因而影響他從小習武，他表示終於可以像李小龍一樣在大銀幕前大展身手，把功夫傳播到世界各地。他自爆小時候為了收看李小龍的而電影的趣事，又指收藏大量有關李小龍的物品，更笑稱差點為了李小龍而耽誤去搵女朋友。吳彥祖再一次感激獲獎，令他對李小龍的敬佩能圓滿﹐台下報以熱烈掌聲。

吳彥祖 吳彥祖亦有在社交網分享自己當日得獎時嘅留影。
吳彥祖亦有在社交網分享自己當日得獎時嘅留影。（圖片來源：IG＠thatdanielwu）
吳彥祖 網友紛紛感嘆歲月不饒人。
網友紛紛感嘆歲月不饒人。（圖片來源：微博＠吳彥祖）
吳彥祖 吳彥祖多年來一直是李小龍粉絲。
吳彥祖多年來一直是李小龍粉絲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

「至少無膠臉，純天然！」

片段在網上瘋傳，不少網民留言關注在其容貌上，指他狀態不及當年勇，更指他激似現年73歲的劉松仁，「總之不是印象中的吳彥祖」，被洗版指他大崩壞，但也有不少網民代為反擊，指只是燈火問題，或是造型及髮型出了問題，力撐他：「自然老去有魅力」、「至少無膠臉，純天然」、「誰都不能違反自然定律」等。

吳彥祖 亦有網民指吳彥祖似近年的劉松仁
有網民指吳彥祖似近年的劉松仁。（圖片來源：新傳媒照片庫）
吳彥祖 被指大崩壞，但他不介意不時自拍出片。
吳彥祖近年經常被指大崩壞，但他不介意不時自拍出片。（圖片來源：IG＠thatdanielwu）
吳彥祖 又分享自己明顯髮線後移的劇照。
又分享自己明顯髮線後移的劇照。（圖片來源：微博＠吳彥祖）
吳彥祖 之前出post自嘲髮量沒月增多，但對太太的愛就有增無減。
之前吳彥祖曾出post自嘲髮量沒增多，但對太太的愛就有增無減。（圖片來源：IG＠thatdanielwu）
吳彥祖 吳彥祖與Lisa S.近年在美國生活，甚少在港現身。
吳彥祖與Lisa S.近年在美國生活，甚少在港現身。（圖片來源：[email protected]_s）
吳彥祖 由細靚到大！
由細靚到大！（圖片來源：IG＠thatdanielwu）
吳彥祖 當年靚樣驚為天人！
當年靚樣驚為天人！（圖片來源：《美少年之戀》劇照）
吳彥祖 2007年時拍《門徒》時嘅吳彥祖。
2007年時拍《門徒》時嘅吳彥祖。（圖片來源：微博＠吳彥祖）
吳彥祖 多年來吳彥祖由美少男成長至肌肉型男，型絕娛樂圈。
多年來吳彥祖由美少男成長至肌肉型男，型絕娛樂圈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
吳彥祖 更曾為戲操肌，進入至Fit狀態！
更曾為戲操肌，進入至Fit狀態！（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠thatdanielwu、微博＠吳彥祖、新傳媒照片庫

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