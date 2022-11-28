48歲吳彥祖美國獲獎竟撞樣73歲劉松仁 一代型男崩壞全因髮型累事？

出道25年、現年48歲的吳彥祖，多年來都是型男界的代表，近年雖然屢次被指髮線後移，但都以佬味搭夠，無損型男魅力，不過近日吳彥祖相當威水地在美國獲頒「李小龍基金奬」，卻被他略顯憔悴又浮腫的外貌成搶去焦點，網民都驚訝他在美國生活這幾年變化之大，更指他現時的外貌撞樣73歲的劉松仁！