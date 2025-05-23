吳彥祖轉行教英文直播賣課程 破天價銷售額震驚網民
吳彥祖直播銷售額破天價
吳彥祖在首次直播中推出四款課程，價格由49.8元至2,486元人民幣不等，直播更吸引逾1903萬人次觀看。而其價值398元的英語課程一經推出，更售出超過2.2萬套，銷售額直接突破875萬元。根據第三方平台數據更顯示，當晚直播總銷售額估計在1,000萬至2,500萬元之間，成績斐然。
吳彥祖英語課程曾惹爭議
雖然吳彥祖在首次直播中就已經創造極高銷量，但係課程前期就曾經備受質疑，當中更有網民稱「10分鐘裏面只有5分鐘是吳彥祖講」，直言課程當中宣稱由吳彥祖授課存在誤導成份。
吳彥祖首孭飛主演荷里活電影票房仆直 疑轉行教英文嚇窒網民
50歲男神吳彥祖出生於美國，並畢業於俄勒岡大學，及後於1997年才來港發展，成為大家十分熟悉嘅演員。而吳彥祖近10年就將發展重心轉移到荷里活，最近更首度主演荷里活電影，並夥拍奧斯卡最佳男配角將得主關繼威出演動作電影《Love Hurts》，可惜票房未如理想。不過吳彥祖近期就被發現竟然轉行教英文，而且上84堂僅需$XXX，突然轉行嚇窒唔少網民！
吳彥祖首孭飛主演荷里活電影票房仆直
荷里活電影《Love Hurts》由2023年憑科幻賣座片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）爆紅嘅關繼威及吳彥祖出演，該電影更於北美逾3,000間戲院開畫，可惜開畫票房仆直，僅得650萬美元（約5,070萬港元）。而且電影嘅口碑亦同樣唔樂觀，於美國影評網Rotten Tomatoes（爛番茄）更只得19%好評。
吳彥祖驚揭轉行教英文
近日有網民發現吳彥祖在內地抖音平台教英文，該宣傳片段中更表示吳彥祖將會在課堂上教授唔同場景嘅會話，並表明課堂上所有素材都係由吳彥祖真人錄製，絕非使用AI技術製造而成。其實吳彥祖近期與內地某教育品牌合作推出英語課程，吳彥祖更表示「我的英語不僅是母語，更在荷里活和全英文工作環境中打磨了20年」，落力為課程做宣傳。
吳彥祖突然轉行網民勁震驚
吳彥祖嘅英語課程共有84堂，原價$998人民幣，優惠價則為$398人民幣，不過吳彥祖突然轉行就令唔少網民表示震驚：「吳彥祖都出來教英語了，看來娛樂圈行情是真的不醒行了」、「我不敢相信吳彥祖教我英語」、「我都懷疑是不是AI合成了」、「世風日下，這明星錢也是難賺」、「現在連明星都開始轉行教英語和直播帶貨了」、「我男神晚年都得出來做兼職了？」