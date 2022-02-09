48歲吳彥祖飾「美版孫悟空」！《尚氣》導演拍「西遊記」 搵女神演觀音
一向都知道有唔少外國人好仰慕中國嘅神話文化，大概五年前Netflix都拍過一部名為《The Legend of Monkey》嘅電視劇，以《西遊記》做藍本改編而成。今次又輪到Disney＋發功，搵嚟《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton開拍一部以《西遊記》作為創作靈感嘅劇集《美生中國人》（American Born Chinese），仲搵嚟男神吳彥祖做「孫悟空」添！
吳彥祖演悟空
近年返美國發展嘅吳彥祖幕前產量並不高，除了早幾年開始孖好兄弟製作美劇《荒原》之外，其餘大部分時間都留屋企同埋砌賽車、古董車。終於，今次獲邀請飾演「孫悟空」佢都非常之興奮，仲透露今個月就飛去洛杉磯正式開工，一拍就拍到6月。除了有得做馬騮精之外，吳彥祖最高興係可以同一直夢寐以求嘅楊紫瓊合作，呢位功夫女神飾演嘅就「觀世音」。
《美生中國人》講啲乜？
《美生中國人》改編自美國漫畫作家楊謹倫的同名作品，故事大概係講述一名美國出生的華裔學生，在開學日就與當地出生的同學發生碰撞，及後就捲入咗一場中國神靈大戰，而孫悟空同觀音就係重點神靈之一！卡士方面，除了有吳彥祖以及楊紫瓊之外，男主角則由參演過《百戰天龍》劇集版的Ben Wang 擔任，而近日憑《華燈初上》中飾演子維嘅19歲劉敬都有份飾演一名剛移民到美國求學的高中生。而女主角就由美國年輕女演員Sydney Taylor飾演。
撰文：東方新地圖片來源：藝人IG、IMDb截圖、《尚氣》截圖、《The Legend of Monkey》劇照、《華燈初上》劇照
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