48歲吳彥祖飾「美版孫悟空」！《尚氣》導演拍「西遊記」 搵女神演觀音

一向都知道有唔少外國人好仰慕中國嘅神話文化，大概五年前Netflix都拍過一部名為《The Legend of Monkey》嘅電視劇，以《西遊記》做藍本改編而成。今次又輪到Disney＋發功，搵嚟《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton開拍一部以《西遊記》作為創作靈感嘅劇集《美生中國人》（American Born Chinese），仲搵嚟男神吳彥祖做「孫悟空」添！