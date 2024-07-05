吳彥祖抖音曬荷李活片場伙食 網民驚訝食頹飯：差過兩餸飯！
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男神吳彥祖最近正在美國荷李活拍攝新作《With Love》，期間不忘上抖音上分享他在片場的伙食，卻意外引起了網民的熱烈討論！
吳彥祖片場伙食得2球肉粒配白飯
近年來，吳彥祖在荷李活接連參與多部作品，今次在《With Love》中還奧斯卡得主關繼威與他共同演出。在抖音的影片中，吳彥祖走進飯堂，希望拿些食物。不料，他最終只拿到了幾個肉球和白飯。面對這樣的伙食，他不禁詢問服務人員是否還有蔬菜，卻得到了一個令人失望的答案：連基本的蔬菜都沒有。這樣的伙食連最基本的兩餸一飯都不如，不過吳彥祖最後表示原來是因為他遲來到片場，所以只剩返這樣的餸菜。
網民：賣相差過兩餸飯
這段抖音視頻迅速在網上引起了廣泛的討論。許多網民對於吳彥祖在荷李活片場的伙食表示驚訝，甚至有人戲稱橫店的伙食還要好過荷李活：「連吳彦祖都要食頹飯」、「我食得好過佢」、「佢又話荷李活拍戲好好福利嘅，食燒牛排食到怕」、「賣相差過兩餸飯」等。
吳彥祖曾不解年輕演員只活躍抖音和小紅書
此外，對於一些年輕演員熱衷於在抖音和小紅書上「營銷自己」，吳彥祖曾表示不解，他認為演員應該專注於角色的塑造。「難道做演員這個身份還不能夠滿足你嗎？角色才會給你帶來最大的話題量啊，做網紅並不會讓你的演技精進的。」
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG@thatdanielwu，抖音＠吳彥祖資料或影片來源：原文刊於NewMonday