最經典孫悟空非張衞健莫屬 盤點7大悟空造型 吳彥祖太創新網民唔接受

國產3A遊戲《黑神話：悟空》呢幾日熱爆整個網絡，無論係視覺效果、設計細節、人物、故事等，都非常震撼！一直以來，以孫悟空為題材的電影、劇集、甚至遊戲，推出數目不計其數，當中以影視作品嚟講，有幾位更加係經典中嘅經典！

