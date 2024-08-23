最經典孫悟空非張衞健莫屬 盤點7大悟空造型 吳彥祖太創新網民唔接受
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國產3A遊戲《黑神話：悟空》呢幾日熱爆整個網絡，無論係視覺效果、設計細節、人物、故事等，都非常震撼！一直以來，以孫悟空為題材的電影、劇集、甚至遊戲，推出數目不計其數，當中以影視作品嚟講，有幾位更加係經典中嘅經典！
1.最經典孫悟空非張衞健莫屬
其實過去有不少男星演過孫悟空，講到最經典一定是96年香港電視劇《西遊記》的張衞健，此劇把張衞健事業推上高峰，劇中金句「Yo，使乜驚！」更成為香港人的集體回憶，張衞健因片酬問題沒有接拍《西遊記（貳）》，角色由陳浩民頂上，另一位孫悟空代表人物就是星爺周星馳，他在95年的電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》都演活了美猴王，與飾演唐僧的羅家英更是最住拍檔。
2.陳浩民
3.星爺周星馳
4.郭富城
5.周柏豪
6.黃渤
7.吳彥祖
美劇《西遊ABC》（American Born Chinese）改編自美籍華裔漫畫家楊謹倫的同名作品，部分角色取自中國傳四大名著之一《西遊記》，劇中男主角孫悟空由吳彥祖飾演，故事講述他為了尋找兒子而來到人間，而出爐奧斯卡影后楊紫瓊則飾演千手觀音。
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@@DisneyPlusHK、IG@ thatdanielwu、《西遊記》截圖、無綫影片截圖、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》影片截圖、《西遊記之孫悟空三打白骨精》截圖、《混世四猴神猴歸來》圖片