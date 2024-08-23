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最經典孫悟空非張衞健莫屬 盤點7大悟空造型 吳彥祖太創新網民唔接受

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國產3A遊戲《黑神話：悟空》呢幾日熱爆整個網絡，無論係視覺效果、設計細節、人物、故事等，都非常震撼！一直以來，以孫悟空為題材的電影、劇集、甚至遊戲，推出數目不計其數，當中以影視作品嚟講，有幾位更加係經典中嘅經典！

1.最經典孫悟空非張衞健莫屬

其實過去有不少男星演過孫悟空，講到最經典一定是96年香港電視劇《西遊記》的張衞健，此劇把張衞健事業推上高峰，劇中金句「Yo，使乜驚！」更成為香港人的集體回憶，張衞健因片酬問題沒有接拍《西遊記（貳）》，角色由陳浩民頂上，另一位孫悟空代表人物就是星爺周星馳，他在95年的電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》都演活了美猴王，與飾演唐僧的羅家英更是最住拍檔。

吳彥祖 對香港人來說最經典的孫悟空肯定是《西遊記》的張衞健。（圖片來源：《西遊記》截圖）
對香港人來說最經典的孫悟空肯定是《西遊記》的張衞健。（圖片來源：《西遊記》截圖）

2.陳浩民

吳彥祖 執二攤演孫悟空的陳浩民同樣在內地撈到風生水起。（圖片來源：無綫影片截圖）
執二攤演孫悟空的陳浩民同樣在內地撈到風生水起。（圖片來源：無綫影片截圖）

3.星爺周星馳

吳彥祖 星爺在電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》中飾演齊天大聖亦大收旺場。（圖片來源：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》影片截圖）
星爺在電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》中飾演齊天大聖亦大收旺場。（圖片來源：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》影片截圖）

4.郭富城

吳彥祖 16年郭富城在《西遊記之孫悟空三打白骨精》的孫悟空造型。（圖片來源：《西遊記之孫悟空三打白骨精》截圖）
16年郭富城在《西遊記之孫悟空三打白骨精》的孫悟空造型。（圖片來源：《西遊記之孫悟空三打白骨精》截圖）

5.周柏豪

吳彥祖 周柏豪21年在內地劇《混世四猴：神猴歸來》扮孫悟空被嫌太少毛。（圖片來源：《混世四猴：神猴歸來》圖片）
周柏豪21年在內地劇《混世四猴：神猴歸來》扮孫悟空被嫌太少毛。（圖片來源：《混世四猴：神猴歸來》圖片）

6.黃渤

吳彥祖 2013年由周星馳執導嘅《西遊·降魔篇》，搵嚟黃渤做孫悟空（未變妖精前形象），非常突破！（圖片來源：《西遊·降魔篇》）
2013年由周星馳執導嘅《西遊·降魔篇》，搵嚟黃渤做孫悟空（未變妖精前形象），非常突破！（圖片來源：《西遊·降魔篇》）

7.吳彥祖

美劇《西遊ABC》（American Born Chinese）改編自美籍華裔漫畫家楊謹倫的同名作品，部分角色取自中國傳四大名著之一《西遊記》，劇中男主角孫悟空由吳彥祖飾演，故事講述他為了尋找兒子而來到人間，而出爐奧斯卡影后楊紫瓊則飾演千手觀音。

吳彥祖 吳彥祖飾演美猴王孫悟空。（圖片來源：YouTube@@DisneyPlusHK）
吳彥祖飾演美猴王孫悟空。（圖片來源：YouTube@@DisneyPlusHK）
吳彥祖 楊紫瓊係觀音。（圖片來源：YouTube@@DisneyPlusHK）
楊紫瓊係觀音。（圖片來源：YouTube@@DisneyPlusHK）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@@DisneyPlusHK、IG@ thatdanielwu、《西遊記》截圖、無綫影片截圖、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》影片截圖、《西遊記之孫悟空三打白骨精》截圖、《混世四猴神猴歸來》圖片

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