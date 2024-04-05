49歲吳彥祖批評年輕演員用抖音「搵食」 直斥網紅文化無助提升演技
吳彥祖認為演員應專注於實力而非外表
吳彥祖認為，演員的外在形象只是進入行業的「門卡」，一旦入行，這張「門卡」便失去了其功能。他強調，「外在不是演員值得驕傲的資本。」並表示，演員應該通過角色來給觀眾帶來驚喜，而非依賴外表或化妝來吸引人。
吳彥祖不解年輕演員活躍社交平台
對於一些年輕演員熱衷於在抖音和小紅書上「營銷自己」，吳彥祖表示不解，他認為演員應該專注於角色的塑造。「難道做演員這個身份還不能夠滿足你嗎？角色才會給你帶來最大的話題量啊，做網紅並不會讓你的演技精進的。」
批評年輕偶像盲目模仿韓風
吳彥祖也對年輕偶像和演員盲目追捧韓國花美男風格提出批評，他認為這樣的打扮會影響觀眾對演員的印象。「如果你每天都打扮得奇奇怪怪，你怎麼演一個很普遍的角色？」他在2016年就曾經表示，「很多人會變成韓星的樣子，就是頭髮要奇怪，化妝啊，男人不像男人那種感覺。」
個人生活與演藝事業的規劃
吳彥祖在美國出生和成長，並在奧勒岡大學取得建築學學位。他於1997年來港發展演藝事業，並在2004年憑藉《新警察故事》獲得金馬獎最佳男配角。他與名模太太Lisa S.育有一女，並認為美國環境更適合孩子成長，因此近年全家移居美國。吳彥祖強調，他之所以進入演藝行業，是因為對演戲的熱愛，而非追求成為明星。「我入這一行是因為我喜歡演戲，不是說我喜歡做明星。」
吳彥祖 羨慕郭富城做賽車手
吳彥祖與太太Lisa、女兒Raven自2015年搬回美國生活，因為疫情關係，近年他未能返回香港工作，但與此同時，卻令他重拾對賽車的興趣，甚至成為了職業賽車手。他說：「其實我一直好鍾意賽車，好羨慕郭富城、爾冬陞、方中信、錢嘉樂，但以前住香港，冇機會接觸，又唔熟悉呢個範疇，直至搬返美國，可以揸自己車去真正嘅賽車場玩，之後就諗，仲有咩進步空間呢？最後決定去比賽。」
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