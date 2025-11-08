吳彥祖公開太太Lisa素顏照 被誤會似P圖 網民震驚：以為有兩個吳彥祖！

49歲吳彥祖昨日在社交平台分享與太太Lisa S.的幕後花絮照，兩人並肩化妝準備工作，但Lisa素顏示人的模樣卻引發網民熱烈討論。照片中吳彥祖神清氣朗，Lisa卻妝髮都未開始整理，素顏狀態與丈夫形成強烈對比，網民的反應令人意想不到。