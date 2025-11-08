吳彥祖公開太太Lisa素顏照 被誤會似P圖 網民震驚：以為有兩個吳彥祖！
49歲吳彥祖昨日在社交平台分享與太太Lisa S.的幕後花絮照，兩人並肩化妝準備工作，但Lisa素顏示人的模樣卻引發網民熱烈討論。照片中吳彥祖神清氣朗，Lisa卻妝髮都未開始整理，素顏狀態與丈夫形成強烈對比，網民的反應令人意想不到。
吳彥祖罕見曝光太太素顏工作照
吳彥祖在貼文中透露，這是他們婚後首度聯袂上陣工作，與首次合作相隔整整23年。當年兩人拍拖初期還是地下情，被雜誌安排一起拍照，如今正式攜手工作讓他感到相當開心。照片中可見兩人在化妝間並肩而坐，吳彥祖已經準備就緒，而Lisa則剛開始準備化妝，完全素顏的狀態被完整記錄下來。
Lisa皮膚狀態跌watt
這張罕見的夫妻檔合作照片在留言區引起極大迴響，但網民的反應卻出乎意料。有網民關切地留言：「這張照片是Lisa批准發的嗎？所有老公都需要學習：在發文前，總是先問問老婆，這張照片適合發嗎？」更有人直言皮膚狀態跌watt：「我記得Lisa以前從皮膚到面相都不是現在這樣。」不少網民都替吳彥祖擔心，認為他上載了太太的「黑圖」。
網民熱議夫妻相：女版吳彥祖
更多網民則被兩人的相似度震驚，紛紛留言表達驚訝。有人表示：「認不出是你的太太，驟眼看以為是你的男性朋友」、「點解有2個吳彥祖？」、「女版吳彥祖」。甚至有網民直言：「唔係笑佢，真係以為男人」、「混血女真係易老」。最令人意外的是，不少網民認為相中的Lisa與藝人蔡一智撞樣，留言區出現大量「蔡一智？」、「老婆咁似蔡一智」的評論。不過，有網民讚賞吳彥祖「好帥」，亦有人表示他們愈來愈有夫妻相是正常現象。支持者認為：「夫妻相是感情好的表現」、「真愛就是這樣自然」。值得注意的是，今年7月吳彥祖曾分享一家三口闖亞馬遜雨林的短片，片中的Lisa狀態看起來並不差，而Lisa不時亦有分享工作照，依然散發女人美！
