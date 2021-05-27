吳彥祖為Lisa S.慶生 重現廿年前煙韌照 自嘲髮量大減對愛妻情不減

46歲的吳彥祖近年甚少在港露面，長居美國的他唔怕出街被狗仔隊影，唔使出席公開活動保持型男形象，不用打扮連外表都唔著緊，去年多次在社交網出po，被指髮線嚴重向上移，最嚇人係雙下巴又滿臉油光，成個油膩大叔。日前吳彥祖為Lisa S.慶生，複製廿年前為太太慶生的甜蜜照片，當年的靚佬已面目全非，不過有一樣嘢係點都唔會變嘅！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、吳彥祖IG圖片、Lisa S. IG圖片