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吳彥祖為Lisa S.慶生 重現廿年前煙韌照 自嘲髮量大減對愛妻情不減

東方新地 - 娛聞

46歲的吳彥祖近年甚少在港露面，長居美國的他唔怕出街被狗仔隊影，唔使出席公開活動保持型男形象，不用打扮連外表都唔著緊，去年多次在社交網出po，被指髮線嚴重向上移，最嚇人係雙下巴又滿臉油光，成個油膩大叔。日前吳彥祖為Lisa S.慶生，複製廿年前為太太慶生的甜蜜照片，當年的靚佬已面目全非，不過有一樣嘢係點都唔會變嘅！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、吳彥祖IG圖片、Lisa S. IG圖片

吳彥祖愛足廿年情不變

男神吳彥祖（Daniel）當年出道靚仔有型，迷倒不少女粉絲，但他一點都唔花心，與名模Lisa S.相戀多年後，於2010年結束愛情長跑，正式封盤！近年鮮有公開放閃的他，在社交網晒出兩張與Lisa S.如膠似漆的合照，分別是攝於20年前的同一日，究竟呢日係咩特別日子？原來是Lisa S.的生日！

吳彥祖
這張照片是20年前的吳彥祖與Lisa S.，當時二人正處於熱戀階段。
吳彥祖
吳彥祖以兩張照片來說明對Lisa S.的愛。

吳彥祖笑言不再食Burger King

吳彥祖上載的兩張照片意義重大，亦是他與Lisa S.的愛情見證，他留言表示舊照是20年前在泰國布吉島的Burger King為Lisa S.慶生時影的，20年後他再重演這個情景，更自嘲頭髮少了亦不再食Burger King，但他依然好愛老婆Lisa S.。

吳彥祖
吳彥祖與Lisa S.被指有夫妻額，因為二人的髮線都嚴重向上移。
吳彥祖
吳彥祖與Lisa S.近年在美國生活，甚少在港現身。

吳彥祖的狀態最令人關注

網民除了認同吳彥祖是個專一的好男人外，亦非常關注吳彥祖顏值的變化之大。吳彥祖曾在社交網上載一段揸快車自拍片段，片段中他表示試開一架保時捷GT3 touring，更聽到佢加速的引擎聲音，吳彥祖開住快車入隊道，表現勁high，不時發出叫聲，不過大家都錯重點，焦點全落在他髮線嚴重上移，又披頭散髮的樣子上。

吳彥祖頭頂現光明頂，令粉絲們相當心痛。
吳彥祖早前在社交網上載的短片，頭頂現光明頂，令粉絲們相當心痛。
驚現雙下巴
驚現雙下巴

變成中年油膩大叔

網民心痛吳彥祖的脫髮現象明顯再進一步嚴重，而且他滿臉油光，再加埋個雙下巴，令人感慨昔日男神已徹底崩壞，變成中年油膩大叔無異，歲月催人。

點解似啲中年大叔變地中海「搭橋」咁款。
點解似啲中年大叔變地中海「搭橋」咁款。
開快車high到伸脷。
開快車high到伸脷。
男神徹底崩壞。
男神被指徹底崩壞。

結婚十年同Lisa.S 修成夫妻額

吳彥祖與Lisa S.結婚十年，兩夫妻愈來愈有夫妻相，尤其係個額頭又高又圓又反光，仲要同一個角度同一款笑容幸福到暈。

結婚十年，吳彥祖同Lisa S.愈嚟愈有夫妻相。
結婚十年，吳彥祖同Lisa S.愈來愈有夫妻相。
吳彥祖
其實吳彥祖冇疏於運動未老先衰，早前就算居家避疫都玩網絡挑戰運動，又晒八嚿腹肌。
就快滿七歲，Raven一直被父母極度保護極少曝光容貌，十周年結婚紀念一家人重遊當年舉行婚禮嘅南非，都係得囡囡背面睇咋！
吳彥祖與Lisa S.的女兒Raven已經7歲，其正面樣被公開絕對罕有。爸爸媽媽抵唔住歲月洗禮，好彩囡囡完全繼承男神同名模完美基因，愈大愈靚！
45歲吳彥祖十年修成夫妻額 男神回歸晒八嚿腹肌
Raven一直被父母極度保護極少曝光容貌，早前十周年結婚紀念一家人重遊當年舉行婚禮嘅南非，都係得囡囡背面睇咋！
回到出生地居住，吳彥祖明顯優游自在得多，重拾興趣帶埋老婆去玩賽車，又落重本物色改裝古董車。
近年回到出生地美國居住，吳彥祖明顯優游自在得多，重拾興趣帶埋老婆去玩賽車，又落重本物色改裝古董車。
▼老婆Lisa S.屬愛馬之人，在美國家中養有多匹寵物馬。
老婆Lisa S.屬愛馬之人，在美國家中養有多匹寵物馬。

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