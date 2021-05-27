吳彥祖為Lisa S.慶生 重現廿年前煙韌照 自嘲髮量大減對愛妻情不減
46歲的吳彥祖近年甚少在港露面，長居美國的他唔怕出街被狗仔隊影，唔使出席公開活動保持型男形象，不用打扮連外表都唔著緊，去年多次在社交網出po，被指髮線嚴重向上移，最嚇人係雙下巴又滿臉油光，成個油膩大叔。日前吳彥祖為Lisa S.慶生，複製廿年前為太太慶生的甜蜜照片，當年的靚佬已面目全非，不過有一樣嘢係點都唔會變嘅！
撰文：東方新地 圖片：東方新地、吳彥祖IG圖片、Lisa S. IG圖片
吳彥祖愛足廿年情不變
男神吳彥祖（Daniel）當年出道靚仔有型，迷倒不少女粉絲，但他一點都唔花心，與名模Lisa S.相戀多年後，於2010年結束愛情長跑，正式封盤！近年鮮有公開放閃的他，在社交網晒出兩張與Lisa S.如膠似漆的合照，分別是攝於20年前的同一日，究竟呢日係咩特別日子？原來是Lisa S.的生日！
吳彥祖笑言不再食Burger King
吳彥祖上載的兩張照片意義重大，亦是他與Lisa S.的愛情見證，他留言表示舊照是20年前在泰國布吉島的Burger King為Lisa S.慶生時影的，20年後他再重演這個情景，更自嘲頭髮少了亦不再食Burger King，但他依然好愛老婆Lisa S.。
吳彥祖的狀態最令人關注
網民除了認同吳彥祖是個專一的好男人外，亦非常關注吳彥祖顏值的變化之大。吳彥祖曾在社交網上載一段揸快車自拍片段，片段中他表示試開一架保時捷GT3 touring，更聽到佢加速的引擎聲音，吳彥祖開住快車入隊道，表現勁high，不時發出叫聲，不過大家都錯重點，焦點全落在他髮線嚴重上移，又披頭散髮的樣子上。
變成中年油膩大叔
網民心痛吳彥祖的脫髮現象明顯再進一步嚴重，而且他滿臉油光，再加埋個雙下巴，令人感慨昔日男神已徹底崩壞，變成中年油膩大叔無異，歲月催人。
結婚十年同Lisa.S 修成夫妻額
吳彥祖與Lisa S.結婚十年，兩夫妻愈來愈有夫妻相，尤其係個額頭又高又圓又反光，仲要同一個角度同一款笑容幸福到暈。