49歲前港姐季軍驚爆乳癌復發 拍片講近況邊講邊咳網民超憂心
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49歲吳忻熹（前名吳文忻）1998年參選港姐獲季軍後入行，更是香港首位整容明星代言人，可謂話題十足。吳忻熹2011年嫁有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵，2人婚後育有兩女，生活十分美滿。不過吳忻熹就退出娛樂圈多年，專注於家庭生活，鮮少公開露面。不過日前吳忻熹就突透露自己乳癌復發，瞬間引起網民熱議……
吳忻熹拍片突爆2年前曾患癌
吳忻熹日前（18日）在社交平台po出1段新片，並配上紀錄化療的長文，透露自己2年前因美容師按摩時發現有硬塊，就醫後確診乳癌不過當時已經立即接受手術切除。但隨後吳忻熹就驚爆表示今年不幸乳癌復發，現時已是第三期，更擴散至淋巴腺。吳忻熹如今正接受化療，積極面對病情。
吳忻熹化療一度感絕望
吳文忻指自己上星期開始做化療，已接受2次，現時除聲音沙啞及說話時不夠氣，而且容易肚餓，肌肉流失多，只剩99磅，並表示可能很快就脫髮。她還補充道，化療副作用亦令她身心不適，一度有「在家中等死」的感覺，幸好她及時調整心情，盡量進食更多健康食物，令自己不要瘦太多，準備充足與病魔打仗，因為治療時間已起要一年以上。今次公開病情是想讓自己有更多正能量去打這場硬仗，希望醫好自己幫到人。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@nat_ng_nat