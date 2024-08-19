49歲前港姐季軍驚爆乳癌復發 拍片講近況邊講邊咳網民超憂心

49歲吳忻熹（前名吳文忻）1998年參選港姐獲季軍後入行，更是香港首位整容明星代言人，可謂話題十足。吳忻熹2011年嫁有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵，2人婚後育有兩女，生活十分美滿。不過吳忻熹就退出娛樂圈多年，專注於家庭生活，鮮少公開露面。不過日前吳忻熹就突透露自己乳癌復發，瞬間引起網民熱議……

