吳文忻女兒成功入讀YS韓國偶像學院 曾拍微電影今進軍K-pop界準備入行
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前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹，Natalie）在抗癌的同時，也不忘培育她的兩名女兒。近日，她的兩名女兒成功入讀韓國演藝名校「YS韓國偶像學院」，為將來入行做足準備。
吳文忻女兒 小學讀香港傳統名校
吳文忻的兩名女兒，10歲的陳芊彤（Scarlet）和8歲的陳施辰（Season），都在香港傳統名校之一的聖士提反書院附屬小學就讀，而且相當多才多藝，兩人同是合唱團成員，其中大女Scarlet更學習單簧管，是學校交響樂團成員，她的演技在與「東張女神」吳幸美及歌手黃劍文合作的微電影中也受到讚賞，而細女Season除了屢在學校運動會獲獎，更口才了得，不僅被學校選中擔任活動司儀，還曾與雲浩影在啟德體育園主場館同台演出。
YS韓國偶像學院入學要求嚴格
現年50歲的吳文忻是1998年港姐季軍，入行後曾拍過不少電影、電視劇，又做過節目主持，其兩名女兒Scarlet和Season亦繼承了她的演藝天份，熱愛唱歌和跳舞，尤其鍾情K-Pop，為了培育女兒成才，吳文忻早前安排她們到YS韓國偶像學院面試。經過多次評核後，她們終於成功入讀該校香港分校。YS韓國偶像學院近年在香港人氣高企，是不少家長眼中的「演藝名校」，有家長提及查詢時必須要有禮貌，否則線上教職員不會安排面試，更有家長更稱要成功入讀，需過五關斬六將。
吳文忻女兒同徐榮女兒做同學
YS韓國偶像學院由有「最強社長」之稱的YongHeo創辦，是許多韓國富二代及星二代的「演藝搖籃」。學院提供度身訂造的跳舞、唱歌及模特課程，其香港分校定期邀請來自BLACKPINK、BIGBANG及BTS的御用編舞老師來港授課，部分學員甚至有機會到韓國SM公司接受專業訓練。現時YS韓國偶像學院香港分校的駐校導師，包括有《全民造星》十強之一的鍾諾言（NY），以及首位成功考獲韓國政府認證K-POP專業教師資格證的港人Lenna T.。近日香港分校的學生在《ASAF 亞洲學生藝術節》中橫掃多個獎項，更吸引不少香港家長為仔女報名，連徐榮的女兒「包包」徐心怡亦是其學員之一。
撰文：東方新地圖片來源：IG@nat_ng_nat、IG@ysgroupkr、IG@tsuiwing0807資料或影片來源：原文刊於新假期