51歲吳文忻癌細胞擴散惹擔憂 新藥令情緒失控常爆喊 除夕夜入院輸血
吳文忻直播爆喊訴苦情 新藥副作用令情緒失控
吳文忻近日在社交網站進行直播時，罕有地展現脆弱一面，表示自己「近排好唔開心，情緒好波動及非常疲累」。雖然她的精神狀態尚算可以，但最新的檢查結果卻不理想，醫生為她換了新藥物。然而這些新藥卻帶來嚴重副作用，令她情緒變得極差，經常「無故爆喊及諗負面嘢」。她在直播中坦言：「每一次當情緒底落時，佢就會同自己講及迫自己要思想正面，但係啲藥物又控制佢，所以佢都唔知點算。」為了鼓勵自己，她更會唱自己的歌曲《重生》來打氣。
癌細胞擴散至肝臟 胸部腫瘤激增至12厘米
吳文忻雖然相信自己會康復，但病情發展卻令人憂慮。她透露近期身體發炎情況嚴重，已經進行CT掃描檢查，結果顯示癌細胞已擴散至肝臟，腫瘤約有3厘米大小。更令人震驚的是，她胸部的腫瘤已增大至12厘米，而淋巴位置的腫塊更已肉眼可見。這些數字對比起她之前的病情，明顯是一個重大的惡化訊號，難怪她的情緒會如此低落。
除夕夜醫院輸血度過 紅血球指數嚴重偏低
吳文忻更憶述了一個令人心酸的除夕夜經歷，她表示當晚需要入院輸血，「當晚輸兩包血，因為標靶藥令紅血球、血紅素低，1月1號先出院，所以New Year’s Eve自己喺醫院渡過」。這個本應與家人朋友歡度的重要節日，她卻要在醫院病床上度過，接受輸血治療。標靶藥物雖然是治療癌症的重要武器，但同時也會帶來嚴重的副作用，包括影響血液指數，需要定期輸血來維持身體機能。
網民齊聲支持打氣 溫暖留言湧現
吳文忻的直播內容曝光後，大批網民紛紛留言支持和打氣。有網民留言「唔好喊啦，有我哋支持你呀👍大家加油💪」、「文忻加油呀，知你辛苦🥹」，表達對她的關心和支持。亦有網民以宗教信仰鼓勵她：「保持樂觀，唔使怕，一切交畀主」、「文忻加油啊。不好的事很快會過去⋯⋯」。更有不少粉絲讚揚她的堅強：「你已經做得好好，好堅強，你嘅積極正面都幫咗好多人。有情緒想喊便喊，喊完會舒服好多。」這些溫暖的留言，相信能為正在抗癌路上掙扎的吳文忻帶來一點安慰和力量。