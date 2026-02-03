51歲吳文忻癌細胞擴散惹擔憂 新藥令情緒失控常爆喊 除夕夜入院輸血

51歲前歌手吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）抗癌路上再傳壞消息！這位堅強女藝人前年癌症復發，去年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨。近日她在社交網站開直播時突然爆喊，透露病情再度惡化，癌細胞已擴散至肝臟，胸部腫瘤更激增至12厘米，令人心痛不已。更令人擔憂的是，她坦言新藥物嚴重影響情緒，經常無故爆喊，連除夕夜都要在醫院輸血度過。