吳文忻驚爆被騙盡畢生積蓄 1原因拒眾籌 選擇變賣嫁妝抗癌
吳文忻驚爆被騙畢生積蓄 抗癌路上雪上加霜
吳文忻在社交平台發文透露，過去兩年曾被欺騙畢生積蓄，令她在面對日後治療和日常生活支出時承受巨大壓力。她表示自己的舊保險未能覆蓋私家醫院費用，只能選擇排政府醫院治療，回憶當時在政府醫院排隊的經歷，她坦言「真的排到喊，感覺就是為什麼自己會搞成這樣」。儘管面對如此困境，吳文忻仍保持樂觀態度，提醒自己「千祈唔好咁諗，呢個世界慘過你的人大有人在」。
吳文忻堅拒眾籌提議 強調靠自己解決困難
當有傳媒朋友得悉吳文忻的困難處境後，曾主動提議為她發起募捐活動，相信可以籌得一、二百萬元幫助她渡過難關。然而，吳文忻當場婉拒這個建議，她解釋自己一向獨立自主的性格：「由細到大有咩都是自己搞掂，自己負責，攤大手板問人攞實在不是我的作風，而且也覺自己未去到這個地步。」她強調不習慣無條件接受別人的好意，寧願選擇自力更生的方式面對困境。
吳文忻變賣嫁妝金器名錶 感嘆虛榮物品擺多過用
為了籌措治療費用，吳文忻選擇低調變賣多年來累積的貴重物品。她透露已將所有出嫁時的金器全部賣走，並讚嘆中國人買金保值的傳統確實明智，「原來當你最需要的時候那些金器是那麼值錢有用」。除了金器外，她還透過直播方式賣走早年購買的玫瑰金勞力士手錶、鑽石手飾及名牌手袋等奢侈品。吳文忻感慨地表示，當面對生死關頭時，這些虛榮物品變得不再重要，而且平日打扮樸素的她，這些東西「買來也只是滿足當時一刻的虛榮，根本買來擺多過用」。
網民讚賞吳文忻堅強意志 鼓勵同路人不放棄
吳文忻的坦誠分享引起網民熱烈回響，不少人讚賞她面對逆境時的堅強意志和正面態度。她強調今次公開私事並非為了賣慘，而是希望以親身經歷鼓勵正陷低谷或患病的人不要放棄，「關關難過關關過要生存，就一定要靠自己的意志，you are not alone」。網民紛紛留言支持，有人表示「妳的勇氣好令人敬佩」、「真正的堅強女性」，亦有人分享類似經歷，互相鼓勵。吳文忻最後祝願各位病患者加油，努力渡過難關，她的正能量感染了不少同路人。