吳文忻驚爆被騙盡畢生積蓄 1原因拒眾籌 選擇變賣嫁妝抗癌

51歲前港姐吳文忻正與第四期乳癌搏鬥，病情已擴散至肝臟、骨骼及大腦，但她近日驚爆過去兩年被騙走畢生積蓄，面對龐大醫療開支壓力，有人建議為她發起眾籌活動，聲稱可籌得一、二百萬元，但她當場拒絕。為了支撐高昂治療費用，吳文忻選擇變賣嫁妝金器、玫瑰金勞力士手錶及名牌手袋等貴重物品，她坦言這些虛榮物品原來「擺多過用」，真正需要時才發現金器的保值作用。