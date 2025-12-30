吳文忻被稱「末期癌症病人」感到冒犯 新城頒獎禮製作公司發聲明道歉

51歲吳文忻憑首支個人單曲《重生》勇奪《新城勁爆頒獎禮2025》「勁爆我撐新人」殊榮，本應是人生高光時刻，豈料司儀在台上介紹她時竟稱其為「末期癌症病人」，令這位抗癌鬥士當場心情跌至谷底。事件曝光後引發軒然大波，製作公司火速發聲明道歉，承認用詞不當造成傷害。