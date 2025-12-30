吳文忻被稱「末期癌症病人」感到冒犯 新城頒獎禮製作公司發聲明道歉
吳文忻台上被稱末期病人即時心沉
吳文忻在社交網坦露心聲，表示當日受訪時雖然表現開心，但內心卻有情緒波動。她寫道「當司儀介紹我出場時，這個末期癌症病人（下刪30字我已聽不進去）……跟住我已經心一沉，可能大家覺得冇乜嘢，但是我實在按耐不住要為四期癌症病人發聲，很後悔没有在台上即時糾正他！」她強調自己並非怪責司儀，因為司儀只是跟稿讀，但當一個仍在努力作戰的四期癌症病人，突然在幾千人面前聽見介紹自己是「末期病人」時，「當刻，真係覺得好哽耳，個心即刻沉一沉！」
抗癌鬥士怒轟標籤化四期癌症患者
吳文忻在文中詳細解釋「末期」（End Stage）通常指接近終結、生命或事物已到盡頭的階段，有不可挽回的意味，與「第四期癌症」在醫學及心理層面上有絕對差異。她激動表示「請不要再將四期癌症病人標籤為『末期癌症』病人吧！」並強調自己從來都不是賣慘，當一個四期癌症病人仍然充滿希望在努力作戰中，仍不忘追尋多年來的夢想，希望用生命影響生命時，這種標籤化用詞實在令人難受。吳文忻透露翌日特意去聖堂望彌撒，又去曬太陽吸收正能量來調節情緒。
Rising Communication Centre火速發聲明認錯
《新城勁爆頒獎禮2025》製作公司「Rising Communication Centre」今日（30日）發出正式聲明，對頒獎環節中出現的不當用詞致歉。聲明指出「在公布『勁爆我撐新人』獎項時，司儀依稿宣讀，而稿件由本公司撰寫。當中使用了『末期癌症病人』一詞，未能準確反映吳文忻女士的情況，造成不安」，並向吳文忻及負責宣讀的司儀陳浩源致歉。製作公司承認「第四期癌症」與「末期癌症」在醫學及心理層面上有絕對差異，甚至根本不應作此描述，坦言「也許一句『生命鬥士』已經足夠！」
製作方全面檢討稿件把關機制
製作公司在聲明中承諾會加強稿件把關，避免同類事件再度發生，並表示會繼續支持吳文忻「以無比的勇氣和生命力，戰勝病患，為社會帶來更多的正能量」。公司亦向吳文忻的家人、朋友、歌迷、媒體及公眾致歉，願意對此負上全部責任。這次事件反映出媒體及製作單位在處理敏感醫療用詞時需要更加謹慎，避免無意中對當事人造成二次傷害。
網民力撐吳文忻勇敢發聲
事件曝光後，不少網民紛紛留言支持吳文忻勇敢為四期癌症患者發聲。有網民表示「佢講得啱，四期同末期真係唔同概念，唔應該亂用」，亦有人讚揚「吳文忻好勇敢，為同路人發聲好重要」。部分網民則批評製作單位不夠專業，「寫稿前應該做好資料搜集，唔好亂用醫學術語」。這次風波提醒業界在處理涉及疾病的內容時，必須更加小心用詞，尊重當事人感受。