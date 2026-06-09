吳文忻離世｜回顧港姐季軍演藝作品 曾演張柏芝好閏蜜 被王晶下令封殺幕前演出大減

前港姐季軍吳文忻今早於醫院睡夢中離世，終年51歲，消息震撼娛樂圈。這位1998年香港小姐季軍得主自公開乳癌復發第三期後，一直積極面對抗癌治療，可惜最終敵不過病魔。回顧吳文忻的演藝生涯，她在幕前活躍十多年間留下不少光影印記，從電視劇到電影再到主持工作，展現多方面才華。