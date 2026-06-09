吳文忻離世｜回顧港姐季軍演藝作品 曾演張柏芝好閏蜜 被王晶下令封殺幕前演出大減
吳文忻TVB年代主演多部劇集
吳文忻於1998年參加香港小姐競選獲得季軍後正式踏入娛樂圈，同屆冠軍為向海嵐。她早年主要在無綫電視參與劇集拍攝，雖然大多飾演配角，但表現備受認同。2000年她在《京城教一》中飾演譚雪一角，其後陸續參演《勇探實錄》、《街市的童話》及《功夫足球》等劇集。值得一提的是，她在淡出幕前多年後，於2020年重返螢幕客串ViuTV劇集《熟女強人》，飾演鄭太一角。
2000年代轉戰電影圈拍攝大量港產片
相較於電視螢幕，吳文忻在2000年代初至中期將重心轉移至電影圈，成為她演藝生涯最活躍的時期。2000至2003年間，她參演了大量不同類型的港產片，包括《跑馬地的月光》、《偷吻》、《情迷大話王》、《我愛夏日長》等作品。當中不乏驚慄片及警匪題材，如《35米厘兇心人》、《新紮師姐》系列等，展現她在不同角色類型上的可塑性。2004至2010年期間，她繼續活躍於電影圈，參演《飄移凶間》、《死心不息》、《一樓一鬼》等作品。
因周汶錡被王晶封殺
吳文忻曾參演由王晶執導的2001年愛情喜劇電影《情迷大話王》。該片由黎明和張柏芝主演，吳文忻在片中參與演出；但王晶與吳文忻曾在2007年發生過節。當時 吳文忻 在TVB《問題娛樂圈》節目中，指名道姓表示同場的藝人周汶錡不承認曾整容。由於周汶錡是 王晶 旗下的愛將，王晶對此言論極為不滿，一度揚言對「變靚D」代言人吳文忻及其經理人公司（由蕭定一經營）發出全面封殺令：「董事局好憤怒，會保留法律追究權利！現階段唔會起用佢哋嘅藝人拍電影，出席活動都唔會！」當時網上討論區有「吳文忻和周汶錡邊個靚啲」的討論話題，結果雖然不少人大讚吳文忻夠勇夠膽 ，此事之後吳文忻幕前演出大減 ，直至2020年以客串身份參演ViuTV劇 《熟女強人》 飾 鄭太。
多元發展擔任電視節目主持
除了演戲工作外，吳文忻亦曾涉獵主持領域，展現多方面的口才與才華。2007年她擔任有線電視風水玄學節目《「峰」生水起精讀班》主持，翌年轉到亞洲電視主持法律節目《今日法庭》。這些主持經驗讓她在演藝事業上有更全面的發展，亦證明了她不只是一位演員，更是一位多才多藝的藝人。她的離世令娛樂圈失去一位才華洋溢的表演者。
網民緬懷吳文忻抗癌精神
吳文忻離世消息傳出後，不少網民在社交平台表達哀悼之意。有網民留言「一路好走，妳的堅強令人敬佩」、「雖然作品不算很多，但每個角色都很用心演出」。亦有影迷回顧她的經典作品，「完全無留意過有《新紮師姐》系列」、「記得她在《功夫足球》的表現，很有喜劇天分」。網民普遍對她在患病期間展現的堅強意志表示敬佩，認為她是真正的抗癌鬥士，其正面態度值得學習。