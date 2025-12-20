51歲吳文忻受鄭秀文觸動圓歌手夢 入圍新城勁爆女新人積極拉票

51歲前港姐季軍吳文忻接受雷霆881《星光背後》專訪時，提及重拾信仰後遇上眾多音樂人天使助她完成首支個人單曲《重生》，成功入圍新城勁爆女新人，不過她提到自己對唱歌的興趣其實跟商台叱咤頒獎禮也有重要關係。