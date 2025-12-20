51歲吳文忻受鄭秀文觸動圓歌手夢 入圍新城勁爆女新人積極拉票

51歲前港姐季軍吳文忻接受雷霆881《星光背後》專訪時，提及重拾信仰後遇上眾多音樂人天使助她完成首支個人單曲《重生》，成功入圍新城勁爆女新人，不過她提到自己對唱歌的興趣其實跟商台叱咤頒獎禮也有重要關係。

受叱咤鄭秀文感言觸動重燃歌手夢

吳文忻透露今年初看《叱咤頒獎禮》直播時，被鄭秀文「52歲嘅我最喜愛女歌手」感言深深觸動，當刻幻想「51歲嘅自己，出年可唔可以企喺台上做樂壇新人」，立即拍片希望圓夢。豈料許下承諾不久後，癌細胞突變擴散至尾龍骨成第四期，更因心臟及肺部積水留醫16日徘徊鬼門關。她憶述留醫期間醫生曾問：「吳小姐，你要諗定，話定畀家人聽拔唔拔喉。」

吳文忻入圍新城勁爆女新人

醫生一句話令她反思原來自己如此接近死亡，反而激勵她不再拖延完成心願。現時她更成功入圍《新城勁爆頒獎禮2025》勁爆女新人獎項，將於12月27日在灣仔會議展覽中心舉行的頒獎禮上，成為今年樂壇最令人動容的焦點之一。

迷信改名陷低谷 重拾信仰遇天使助圓夢

吳文忻坦承入娛樂圈後曾走過不少歪路，2013年更因迷信改名為「吳忻熹」。她透露：「當年睇好多風水命理，有人講『吳文忻』三個字係大兇孤寡數，係驚到連身份證都改埋。其實我一出世就領咗洗，但入咗娛樂圈乜都拜吓，越行越遠。」去年癌症復發後，她更被人帶去做各種迷信儀式，「唔少人話畀我聽係『冤親債主』，帶我做好多嘢，燒好多嘢，燒銀紙咁燒；但越燒越不安，情緒仲跌入低谷。」直至今年有導師引導她重拾信仰，「之後日日祈禱，心靈真係平靜返，情緒直接影響我病情，之後好多嘢慢慢向好。」重拾信仰後，她遇上一眾基督徒音樂人天使，全都不收分文助她完成《重生》一曲。

吳文忻 乳癌 Sammi 情緒亦即時變得激動，特意停下腳步，企定定在吳文忻前獻唱（圖片來源：IG@nat_ng_nat）
今年5月鄭秀文於澳門舉行演唱會，演唱期間見觀眾席上的吳文忻，即停步感動獻唱送祝福：「唔使怕」（圖片來源：IG@nat_ng_nat）
吳文忻 乳癌 還邊唱邊指向天說道：「唔洗怕」，示意天父的保佑，向對方打氣。（圖片來源：IG@nat_ng_nat）
Sammi 還邊唱邊指向天說道：「唔洗怕」，示意天父的保佑，向對方打氣。（圖片來源：IG@nat_ng_nat）

首度承認離婚始於患病前 為前夫平反誤會

節目中吳文忻罕有談及今年年中親口證實離婚的前夫陳劍陵，首度承認兩人感情問題早於患病前已存在。她解釋之前不願多談是因為「對方係圈外人，不嬲佢都唔鍾意，我亦唔想好似擺佢上枱咁」。對於外界指前夫在她患病後就撇下她，吳文忻特意澄清：「我要為佢平反，其實件事發生咗一段時間，係病之前。感情有問題係非一日之寒，有問題咗好耐，我都有問題，唔止係一個人嘅責任，每個人都有自己問題。」她更強調不想被人誤會是為宣傳而談及此事，只想說明「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸」。

和平分手仍是好友 美國讀書時期已相識

吳文忻透露與前夫和平分開，再見亦是朋友，「由頭到尾我哋都係好好朋友，我哋美國讀書已經識，做唔成伴侶，做朋友都無問題。」回顧兩人的婚姻歷程，他們於2011年結婚，2014年誕下大女Scarlet，2016年8月更在教堂補辦婚禮，當時吳文忻甜蜜留言「嫁多次，都是你」，一年後再誕下二女。然而這段14年婚姻最終還是走到盡頭，吳文忻在今年6月27日於社交媒體發文宣布離婚，強調「沒有誰對誰錯」，呼籲大家不需要作無謂揣測。她在自傳《因愛重生》中寫道：「婚姻教我放下和感恩。即使這段旅程沒有童話般的結局，它仍是生命中重要的一幕，讓我更懂得愛自己，也愛身邊的人。」

吳文忻人生重要時刻回顧

1998年： 美國大學畢業回港參選港姐獲季軍，正式踏足娛樂圈

2000年代： 成為「第一代整容代言人」，在娛樂圈發展

2011年： 下嫁有「南丫島王子」之稱的陳劍陵

2013年： 因迷信改名為「吳忻熹」

2014年： 誕下大女Scarlet

2016年8月： 在教堂補辦婚禮，當時已懷有二胎

2017年1月： 誕下二女

2022年： 確診乳癌，開始抗癌治療

2024年： 癌症復發，曾分享抗癌出現曙光

2025年初： 癌細胞突變擴散至第四期，留醫16日徘徊鬼門關

2025年6月27日： 正式宣布與前夫離婚，結束14年婚姻

2025年12月： 推出首支個人單曲《重生》，入圍新城勁爆女新人獎項

