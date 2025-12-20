吳文忻為前夫平反！深度談離婚承認「責任不止一個人」
吳文忻主動為前夫平反澄清離婚時間點
吳文忻在訪問中首度詳細回應離婚事件，她表示之前一直不願多談，是因為前夫陳劍陵是圈外人，「不嬲佢都唔鍾意，我亦唔想好似擺佢上枱咁」。對於外界指前夫在她患病後就撇下她的說法，吳文忻特別澄清：「我要為佢平反，其實件事發生咗一段時間，係病之前。」她強調兩人的感情問題並非一朝一夕形成，雙方都有責任，「感情有問題係非一日之寒，有問題咗好耐，我都有問題，唔止係一個人嘅責任，每個人都有自己問題。」
14年婚姻路回顧從甜蜜到分離
回顧吳文忻與陳劍陵的感情路，兩人早在美國讀書時已認識，2011年下嫁有「南丫島王子」之稱的陳劍陵，展開14年婚姻。2014年誕下大女Scarlet後，2016年8月更在教堂補辦婚禮，當時吳文忻甜蜜留言：「今天在教堂補辦婚禮，即係結多次婚！嫁多次，都是你！」場面溫馨，約十多名親友見證這個重要時刻。補辦婚禮時吳文忻已懷有第二胎，2017年1月誕下二女，一家四口生活看似美滿。然而，這段看似幸福的婚姻最終還是走到盡頭。
坦承前夫是好爸爸強調和平分手
儘管婚姻關係結束，吳文忻對前夫的評價仍然正面，她坦言：「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」她更強調兩人是和平分開，「由頭到尾我哋都係好好朋友，我哋美國讀書已經識，做唔成伴侶，做朋友都無問題。」吳文忻表示不想多談離婚細節，是不想讓人以為她在利用這件事宣傳，只希望外界不要對前夫有誤解。
今年6月正式公開離婚消息
今年6月27日晚上，吳文忻在社交媒體正式公開離婚消息，她引用自傳書籍《因愛重生》第四章結語寫道：「婚姻教我放下和感恩。即使這段旅程沒有童話般的結局，它仍是生命中重要的一幕，讓我更懂得愛自己，也愛身邊的人。」她強調這次婚姻結束「沒有誰對誰錯」，呼籲大家不需要作無謂揣測，「有些人做朋友會比做夫妻還好，那就優雅地做回朋友吧」，並澄清並非為了炒作。
癌症第四期激發完成人生心願
除了談論婚姻，吳文忻亦分享抗癌心路歷程。今年初癌細胞突變擴散至尾龍骨成乳癌第四期，更因心臟及肺部積水留醫16日徘徊鬼門關。這次生死經歷促使她決心完成人生兩大心願出書和出歌，她回憶醫生當時對她說：「吳小姐，你要諗定，話定畀家人聽拔唔拔喉。」這句話令她反思自己原來如此接近死亡，反而激勵她不要再拖延夢想。
吳文忻重拾信仰助渡過人生低谷 信命理改名吳忻熹
吳文忻坦承入娛樂圈後曾走過歪路，2013年更因迷信改名為吳忻熹，「當年睇好多風水命理，有人講吳文忻三個字係大兇孤寡數，係驚到連身份證都改埋。」去年癌症復發時，她聽信他人建議做了很多迷信行為，「燒好多嘢，燒銀紙咁燒；但越燒越不安，情緒仲跌入低谷。」直至今年重拾基督教信仰，透過日日祈禱令心靈平靜，情緒好轉亦直接影響病情向好。
網民支持吳文忻勇敢面對人生
吳文忻的坦誠分享獲得不少網民支持，有人留言：「佢咁勇敢面對所有嘢，真係好值得尊敬」、「離婚唔係咩羞恥事，最緊要係為咗小朋友好」。亦有網民讚賞她為前夫平反的做法：「呢個先係成熟女人應有嘅態度，唔會因為分手就講對方壞話」、「可以睇得出佢真係放低咗，祝福佢哋一家人都好」。