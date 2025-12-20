吳文忻為前夫平反！深度談離婚承認「責任不止一個人」

51歲前港姐季軍吳文忻近日接受雷霆881《星光背後》專訪時，罕有深度談論今年年中證實的離婚事件，更主動為前夫陳劍陵平反外界誤解。面對癌症第四期的她坦言，與前夫的婚姻問題早於患病前已存在， 並澄清前夫並非因她患病而離開⋯⋯