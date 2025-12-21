吳文忻爆曾因為迷信改名陷低谷 ： 驚到連身份證都改埋

51歲前港姐季軍吳文忻抗癌路上驚爆曾因迷信改名，更首度承認與前夫離婚早於患病前已開始。這位98年港姐季軍在接受雷霆881《星光背後》專訪時，不但披露重拾信仰後遇上眾多音樂人天使助她完成首支個人單曲《重生》，更坦言要為前夫平反外間誤會，強調「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸」。