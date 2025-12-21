吳文忻爆曾因為迷信改名陷低谷 ： 驚到連身份證都改埋

51歲前港姐季軍吳文忻抗癌路上驚爆曾因迷信改名，更首度承認與前夫離婚早於患病前已開始。這位98年港姐季軍在接受雷霆881《星光背後》專訪時，不但披露重拾信仰後遇上眾多音樂人天使助她完成首支個人單曲《重生》，更坦言要為前夫平反外間誤會，強調「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸」。

迷信改名陷低谷 重拾信仰遇天使助圓夢

吳文忻坦承入娛樂圈後曾走過不少歪路，2013年更因迷信改名為「吳忻熹」。她透露：「當年睇好多風水命理，有人講『吳文忻』三個字係大兇孤寡數，係驚到連身份證都改埋。其實我一出世就領咗洗，但入咗娛樂圈乜都拜吓，越行越遠。」

法與情 吳文忻 她又有「第一代整容代言人」的稱號。（圖片來源：新傳媒資料庫）
她又有「第一代整容代言人」的稱號，以100萬元酬勞接受多項整容手術，削骨勾鼻豐唇脂，當時更公開自己整容過程，成為第一代公開的「人造人」藝人。（圖片來源：新傳媒資料庫）

癌症復發後被帶去做各種迷信儀式

去年癌症復發後，她更被人帶去做各種迷信儀式，「唔少人話畀我聽係『冤親債主』，帶我做好多嘢，燒好多嘢，燒銀紙咁燒；但越燒越不安，情緒仲跌入低谷。」直至今年有導師引導她重拾信仰，「之後日日祈禱，心靈真係平靜返，情緒直接影響我病情，之後好多嘢慢慢向好。」

法與情 吳文忻 當年港姐三甲於2018年都有聚會。（圖片來源：IG@nat_ng_nat）
當年港姐三甲於2018年都有聚會。（圖片來源：IG@nat_ng_nat）
吳文忻 離婚 吳文忻在接受治療期間亦曾現身Hoy TV節目《健康關注組》，並kep住以正面心態對抗病情。（圖片來源：ig@nat_ng_nat）
吳文忻在接受治療期間亦曾現身Hoy TV節目《健康關注組》，並kep住以正面心態對抗病情。（圖片來源：ig@nat_ng_nat）

癌細胞突變擴散第四期 醫生問拔唔拔喉激勵圓夢

今年初看《叱咤頒獎禮》直播時，吳文忻被鄭秀文「52歲嘅我最喜愛女歌手」感言觸動，當刻幻想「51歲嘅自己，出年可唔可以企喺台上做樂壇新人」，立即拍片希望圓夢。豈料不久後癌細胞突變擴散至尾龍骨成第四期，更因心臟及肺部積水留醫16日徘徊鬼門關。她憶述留醫期間醫生曾問：「吳小姐，你要諗定，話定畀家人聽拔唔拔喉。」這句話令她反思原來自己如此接近死亡，反而激勵她不再拖延完成心願。重拾信仰後，她遇上一眾基督徒音樂人天使，全都不收分文助她完成《重生》一曲。

吳文忻 乳癌 吳文忻近日在IG分享病情最新進展，透露最新覆診帶來好消息其癌指數CEA和CA15均降至正常水平。（圖片來源：IG@nat_ng_nat）
吳文忻去年在IG分享病情最新進展，透露最新覆診帶來好消息其癌指數CEA和CA15均降至正常水平。（圖片來源：IG@nat_ng_nat）

首度承認離婚始於患病前 為前夫平反誤會

節目中吳文忻罕有談及今年年中親口證實離婚的前夫陳劍陵，首度承認兩人感情問題早於患病前已存在。她解釋之前不願多談是因為「對方係圈外人，不嬲佢都唔鍾意，我亦唔想好似擺佢上枱咁」。對於外界指前夫在她患病後就撇下她，吳文忻特意澄清：「我要為佢平反，其實件事發生咗一段時間，係病之前。感情有問題係非一日之寒，有問題咗好耐，我都有問題，唔止係一個人嘅責任，每個人都有自己問題。」她更強調不想被人誤會是為宣傳而談及此事，只想說明「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸」。

吳文忻 離婚 吳文忻將於書展推出自傳《因愛重生》，並會在書中透露對離婚和患癌的心情轉變。（圖片來源：ig@nat_ng_nat）
吳文忻於書展推出自傳《因愛重生》，並會在書中透露對離婚和患癌的心情轉變。（圖片來源：ig@nat_ng_nat）

和平分手仍是好友 美國讀書時期已相識

吳文忻透露與前夫和平分開，再見亦是朋友，「由頭到尾我哋都係好好朋友，我哋美國讀書已經識，做唔成伴侶，做朋友都無問題。」回顧兩人的婚姻歷程，他們於2011年結婚，2014年誕下大女Scarlet，2016年8月更在教堂補辦婚禮，當時吳文忻甜蜜留言「嫁多次，都是你」，一年後再誕下二女。然而這段14年婚姻最終還是走到盡頭，吳文忻在今年6月27日於社交媒體發文宣布離婚，強調「沒有誰對誰錯」，呼籲大家不需要作無謂揣測。

吳文忻 離婚 吳文忻驚爆同老公結束14年婚姻。（圖片來源：Facebook@吳文忻）
吳文忻驚爆同老公結束14年婚姻。（圖片來源：Facebook@吳文忻）

吳文忻婚姻時序回顧

2011年： 吳文忻下嫁有「南丫島王子」之稱的陳劍陵

2014年： 誕下大女Scarlet

2016年8月： 在教堂補辦婚禮，吳文忻當時已懷有二胎

2017年1月： 誕下二女

2025年6月27日： 吳文忻於社交媒體正式宣布離婚，引用自傳書籍《因愛重生》第四章結語，強調「沒有誰對誰錯」，並表示「有些人做朋友會比做夫妻還好，那就優雅地做回朋友吧」

