移英女星吳日言突曬黑白照談「身後事」嚇窒網民 爆移民辛酸與老公「嘈到拆天」

42歲移英女星吳日言昨日（14日）突然在Instagram貼出與老公Barry的黑白合照，並在帖文中提及「交代身後事」，嚇窒一眾網民！這張看似溫馨卻帶有沉重色調的機場照片，配上「身後事」三個字，瞬間引發外界恐慌，紛紛湧入留言表示被嚇一跳。原來吳日言只是與老公到葡萄牙旅行時的「黑色幽默」對話，但這個小插曲卻意外反映出移民家庭在異鄉生活的真實壓力與那份「想死都唔死得」的父母責任感。