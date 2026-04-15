移英女星吳日言突曬黑白照談「身後事」嚇窒網民 爆移民辛酸與老公「嘈到拆天」
吳日言黑白照配「身後事」嚇窒網民
吳日言在IG分享多張外遊照片，但第一張竟然是與老公Barry在機場的黑白合照。相中Barry搭住吳日言的肩膀，戴草帽加太陽眼鏡的吳日言則低頭望向手袋，畫面本應溫馨，但黑白色調卻添上幾分沉重感。吳日言透露今次是難得與老公到葡萄牙旅行，享受二人世界：「沒有小朋友喊聲、叫聲，但缺少了可愛的笑聲！爸媽就是這樣犯賤……」
夫妻機上談「身後事」展現黑色幽默
更令人意外的是，吳日言在帖文中寫道：「我哋兩公婆真係無所不談，上飛機嘅時候居然交代身後事。說起是但一個遭遇不測，應該如何處理？」不過她隨即以輕鬆語氣表示：「大佬呢個moment真係唔可以死住，我仲有三個小朋友」，並笑言「點解去旅行講啲話題咁搞笑？」這種「黑色幽默」對話，正正反映出為人父母者即使面對生活壓力，仍要承擔起照顧子女的重大責任。
網民被嚇一跳紛紛留言關心
吳日言的帖文一出，「身後事」三個字加上黑白照，讓不少網民嚇一跳，紛紛湧入帖文留言：「黑白相好易嚇親人ga」、「俾你嚇死呀」、「點啊！仲要整張咁嘅黑白相」。就連同為人母的林芊妤（Coffee）都留言寫道：「喂呀，你呢張相嚇死人😂」，吳日言解釋：「我諗住黑白有型D，點知…」可見她完全沒有預料到會引起這樣的誤會。
老公Barry幽默回應化解恐慌
事件的「男主角」吳日言老公Barry亦幽默回應：「我睇見以為我死咗」，吳日言搞笑稱：「唔可以死住，你未買人壽」，讓網民虛驚一場。這對夫妻的幽默互動，展現出他們面對生活壓力時的樂觀態度，也讓外界看到移民家庭在異鄉生活中仍能保持的溫馨關係。
移英生活壓力大曾與老公街頭爭吵
吳日言與老公Barry在2016年結婚，婚後育有三名子女，2024年舉家移民英國展開新生活。不過在當地卻遇上不少困難，包括經營餐廳遇上租務糾紛、子女難以融入校園圈子的問題，甚至曾經與老公在街上發生劇烈爭吵，令外界關注她移英後面對的生活壓力。這次「身後事」話題的出現，或許也反映出移民家庭在適應新環境時的心理壓力。
父母責任感成最大支撐力量
儘管移民生活充滿挑戰，但吳日言在帖文中強調「我仲有三個小朋友」，這句話道出了無數為人父母者的心聲。即使面對再大的困難和壓力，為了子女也要堅強地撐下去，這份「想死都唔死得」的責任感，正是支撐著許多移民家庭在異鄉繼續奮鬥的最大動力，也引起一眾為人父母者的強烈共鳴。