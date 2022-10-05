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吳日言冬菇頭不再 預告有新動向 獲連登網民力捧：依家終於知咩料！

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現年38歲的吳日言初出道時便以「冬菇頭」作為標誌形象，但星途一直都平平無奇，近年她轉型做媽媽界KOL後，卻意外得到了連登網民的讚賞，有連登網民近日更再次翻炒起關於吳日言的話題，直指對方現在的蛻變絕對是十分令人意外！

吳日言 吳日言初出道掛著Juno麥浚龍師妹之名，更同Juno傳過緋聞，並為對方拍過《扯線風箏》MV。
吳日言初出道掛著Juno麥浚龍師妹之名，更同Juno傳過緋聞，並為對方拍過《扯線風箏》MV。（圖片來源：新傳媒照片庫）
吳日言 之後吳日言一直keep住「冬菇頭」造型。
之後吳日言一直keep住「冬菇頭」造型。（圖片來源：新傳媒照片庫）

吳日言婚後做人妻 生活勁幸福

吳日言以往「冬菇頭」的造型令人印象深刻，04年初出道時，她更獲得過不少樂壇新人獎，不過之後其發展都一直未能有太大突破，雖然曾嘗試過拍戲、拍劇和做主持，但都未曾有過任何代表作。不過吳日言與男友Barry愛情長跑足17年，在2016年正式於日本沖繩拉埋天窗，婚後更是與老公誕下一子一女，目前一家四口正過著幸福快樂的生活。而吳日言除了繼續有唱歌拍戲之外，更是成為了一位「媽媽界」的KOL，並與老公及友人合資經營連鎖日式飯團店。

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（圖片來源：[email protected]
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傲人身材遮唔住！

連登網民近日就再次以吳日言作為話題引起討論，直言：「後生嗰陣成日keep個冬菇頭搞到冇人想睇，依家做咗媽媽正到」，開post短短一日已吸引了超過1,600個Like。不知是否以為「人妻魅力」的關係，吳日言成熟之後更別具一種吸引人的氣場，而且更不時會在IG上大派福利，其傲人的上圍展出後令Fans睇到眼都突，更無諗過原來佢身材咁有料！

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網民：「冬菇頭」摧毀咗佢

不少網民都認同吳日言的確好正，又指是因為當初「冬菇頭」才令到其星途受阻，直言：「其實本身都正，係冬菇頭先感覺麻麻」、「以前都覺得佢個底幾靚」、「原來咁正」等等，又有網民大讚其身材有睇頭：「原來咁好波」、「以前已經比人話係害羞的巨乳」。更有網民再翻出她煮「黃金蝦」的影片，直指好正！

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吳日言考慮影39+1寫真留倩影

吳日言接受傳媒訪問時，就笑指自己係真心鍾意「冬菇頭」，話好多人都仲記得這個image同條石板街，所以真係無後悔過剪這個髮型。她指女人可能隨年紀有不同味道，現在她身份不同以前，又多了不少經歷，所以才會當年不會有的味道。她又提到當年其實有諗過推出寫真集，不過是健康但不性感那種，但她會認真考慮在39+1前影一輯寫真留倩影，讓所有媽媽知道即使生了小朋友，都可以好靚好有自信同好受男士矚目。

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫

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