吳日言冬菇頭不再 預告有新動向 獲連登網民力捧：依家終於知咩料！

現年38歲的吳日言初出道時便以「冬菇頭」作為標誌形象，但星途一直都平平無奇，近年她轉型做媽媽界KOL後，卻意外得到了連登網民的讚賞，有連登網民近日更再次翻炒起關於吳日言的話題，直指對方現在的蛻變絕對是十分令人意外！