吳林峰勁彈兩MIRROR成員缺點 惹網民圍插：撈唔起真係有原因
吳林峰多次與MIRROR成員合作
憑歌曲《樂壇已死》成名的吳林峰名字，除了擔任歌手外，更多是以作曲人和監製身份出現在不同作品。其中，Mirror成員許多作品都是出自吳林峰之手。與Mirror成員多次合作，自然了解他們的為人。
疑惑點解人哋紅過自己
吳林峰他坦言疑惑別人的歌是自己寫，自己的歌也是自己寫，為何別人會較受歡迎和出名，究竟「別人喜歡聽這首歌是因為我寫得好聽，還是和唱歌有關」。不過他指自己現時已調整心態，「歌有各命，越去奢求越不會得到，不如順其自然」，他認為每一首歌都需要尋找合適的主人。
大爆Jer埋怨歌難唱
吳林峰曾為Jer多個作品作曲，他爆料指Jer曾投訴他寫的歌太難唱：「阿Jer叫我唔好寫咁難唱，但我無理佢，我覺得無必要理佢，因為原本的版本好聽啲」，更開玩笑指「唔想折磨自己，所以折磨佢（Jer）算」。吳林峰表示自己有嘗試翻唱，發現「寫的時候唔覺咁難唱，點解加字後咁難唱」。有時他亦會傳送被人的翻唱給Jer，並開玩笑指「你學下人地點唱歌啦」，不過他表示都係希望呈現最好的作品。
勸Jeremy學樂器
吳林峰除了為Jer作曲外，亦有與Jeremy合作《半》、《阿波羅》。他直言Jeremy「比自己更有想法」，大家會互相找對方錯處。吳林峰認為與Jeremy合作有火花，他曾擔心大家溝通有時會過火，但因為Jeremy「反應遲鈍」令大家相處較少爭拗。他認為Jeremy有潛力做唱作人，更分享由於Jeremy不懂樂器，所以會「自己清唱哼啲melody比我」，並指Jeremy學樂器會更加好。
網民：會唔會葡萄到太出面
不少網民認為吳林峰談及Jer和Jeremy的言論過於大膽，指「大佬雖然話朋友姐，但邊會咁樣喺記者面前講呢啲野」、「其實我啲歌都ok ga，可以咁講就知佢幾x癲啦」、「咁咪證明你適合做幕後」、「太誠實，咁點撈得起」。也有網民覺得吳林峰葡萄別人比自己紅，仲搵出吳林峰早喺2021年的訪問都有講過類似的說話，指「仲酸過細貓」、「2021講到2023，抵佢撈唔起」、「撈唔起真係有原因」、「好搶口吓」等。不過亦有網民力撐吳林峰，指「我覺得內容上佢每句都啱喎」、「吳林峰都係分享下佢嘅心境變化啫，其實都好正常呀，而且佢自己都話睇化左啦」。
吳林峰IG急急補鑊：我真係無妒忌
吳林峰隨即在IG急急補鑊：「啊啊啊啊，我真係無妒忌，呢個真係要講下，但我證明唔到，如果真係要講，唯一妒忌係佢哋靚仔過我同叻過我lo。我都唔紅然後care人哋紅過我，痴線，我要覺得自己係邊個先會咁諗。所以~～好啦 希望回復（覆）到大家啦。唔再講lo……總之多謝大家意見，得閒聽下我新歌《捱麵包的人》。」
睇埋佢個訪問點講！
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