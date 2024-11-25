吳柳芳跳擦邊舞被師妹狠批粉絲不跌反升 中國前體操冠軍做網紅被質疑1件事
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前中國體操女隊隊員吳柳芳已退役11年，並轉型做網紅，近期她於抖音平台上發布了多條性感熱舞影片，被外界稱為「擦邊舞」，引來其世界冠軍師妹管晨辰公開批評，之後其抖音帳號忽然遭到封殺，引起眾多網民關注。
吳柳芳 被師妹管晨辰狠批「給體操扣屎盆子」
管晨辰11月22日在吳柳芳的抖音中留言表示：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」對於師妹的批評，吳柳芳回應道：「吃不著葡萄說葡萄酸？」顯示出她對此事的不滿，此事隨即在社交平台上引起廣泛討論。
至11月23日，吳柳芳在直播中鞠躬道歉，指自己與師妹吵架耽誤了大家時間，也佔用了公共資源，因此向大家道歉。但到了11月24日晚，吳柳芳的抖音帳號被顯示為「因違反社區規定被禁止關注」，此舉顯示她可能已觸犯了平台的相關規定。
吳柳芳抖音影片被刪超過50部
吳柳芳於1994年出生，是前中國女子體操隊隊員，曾在體操世界盃的平衡木、高低槓等項目上多次奪冠，但因傷病於2013年退役。吳柳芳在其抖音帳號的個人簡介中標榜自己為「中國體操運動員 運動健將（已退役）」，已發布了58部以熱舞為主的影片，並經常以性感服裝做直播，但現在她的帳號被刪到只剩下7部影片，連之前吳柳芳身著國家體操隊服拍攝的置頂視頻也已被刪除。
吳柳芳極速漲粉惹網民質疑
因為今次事件，令吳柳芳帳號在短短兩日內由只得約5萬粉絲，激增到擁有近260萬粉絲，有網民質疑：「為什麼粉絲會漲這麼快？」有內地媒體就猜測這次兩代前中國體操女隊隊員「罵戰」，是由吳柳芳背後的網紅經紀公司所策劃。因為吳柳芳簽約的大海星辰798直播公會，正是由知名網紅童錦程所創辦，而童錦程一向擅長「擦邊」炒作，在網上更被封為「渣男祖師爺」。
網民反應兩極：怎麼就不行？ vs不應打著中國體操隊名號
此事在網絡上引發了熱烈的討論，一方面有網民認為吳柳芳的行為並未違反法律，她有權展示自己的美貌並從中獲利：「她展示自己的青春靚麗還能獲得回報不偷不搶、不缺德不犯法怎麼就不行？」
另一方面也有網民擔心這會給體操運動員帶來負面影響，認為她不應該「打著中國體操隊名號」進行個人宣傳：「那也不能穿國家體操隊的衣服搞性暗示啊！」顯示出公眾對於她行為的不滿。
撰文：東方新地圖片來源：抖音@56學姐（798）、微博@管晨辰gcc、抖音@童錦程798。