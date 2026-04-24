吳業坤宣布結束TVB歌手合約 曾自嘲5線歌手早有伏線 考慮靠OnlyFans賺錢
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由十年前在叱咤頒獎台爆喊到眼鏡起霧的「偽毒棋子」，到今天在十大中文金曲頒獎台上，35歲的吳業坤（坤哥）宣布結束TVB歌手合約，原因曝光！
吳業坤十大中文金曲獲獎 親口證實離巢
在今晚的《十大中文金曲》頒獎典禮上，吳業坤憑藉歌曲《愛情求生案內書》成功奪得獎項，他一改招牌眼鏡造型，以一身淺色西裝帥氣登場，沒想到新形象也伴隨著新動向。當他上台表演時，突然向全場講：「今晚是最後一次以TMG歌手身份出席，希望日後繼續唱歌給大家聽。」這番話瞬間引爆全場，也正式終結了早前因缺席賀年歌MV、在官網被除名而引發的離巢揣測，為其TMG一哥的身份寫下最終章。
吳業坤澄清和平分手 藝員合約留TVB
對於這個突如其來的決定，吳業坤事後解釋，這次與TMG是和平且舒服地分開，強調只是歌手合約轉為自由身，其經理人及藝員合約仍然留在TVB，未來會繼續拍劇和參與綜藝節目。當被問及未來路向時，他笑稱：「希望唔係獨立歌手，又唔使金主嘅，大家可以眾籌，OnlyFans呀，Patreon呀。」他更表示，選擇在此刻公布，是因為覺得是最好的時間，「因為啱啱過咗『十八對』生日，希望有一個新嘅開始。」
坤哥自嘲5線歌手 疑暗示不滿現狀？
吳業坤選擇離開「一哥」寶座，似乎並非一時衝動。早前已有網民在討論區提問「依家做獨立歌手係咪好難」，坤哥竟親自回覆「我都想知」，早已埋下伏線。更甚者，之前有網民討論想花10萬聘請「3、4線歌手」在婚禮表演，吳業坤竟現身留言自嘲：「5線得唔得？」
吳業坤重演十年前爆喊 奪飛躍獎感觸良多
回看今年初，吳業坤憑《新聞女王2》奪得「飛躍進步男藝員」時，在台上已是淚涕齊流，激動爆喊的場面，令人聯想起十年前他首奪叱咤獎項時喊到眼鏡起霧的經典一幕。事隔十年，他再度在台上真情流露，感觸表示：「呢程車我都搭咗差唔多16年，終於兜兜轉轉，攞咗呢個飛躍獎！」他更坦言自己從《超級巨聲》出道，做過棋子和小嘍囉，但深信「人生呢個賽道係冇終點，只要你爭氣，繼續行落去，一定會見到你想見到嘅風景！」
圖片來源：吳業坤@Facebook、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期