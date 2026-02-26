吳業坤奪飛躍男反遭TMG離奇除名 周吉佩張與辰回應接班傳聞
吳業坤官網被除名引猜測離巢風波
回顧坤哥長達16年的歌手生涯，他在4年前滿懷壯志加盟TMG，隨著周柏豪及胡鴻鈞等猛將相繼完約離巢，他順理成章繼承了「一哥」之位。在前年舉行的TMG及姊妹公司「愛爆音樂」新年晚宴上，他更極具氣派地率領炎明熹（Gigi）、姚焯菲、鍾柔美及詹天文等「聲夢四小花」及一眾歌手出席，陣容鼎盛，風光一時無兩。
TMG賀年MV離奇缺席惹熱議
可惜好景不常，TMG早前推出集合了39位歌手合唱的超大型賀年歌《迎春祝福樂年年》MV與群星拜年影片，身為「一哥」的坤哥竟然離奇冇份參與，連「二哥」鄭俊弘亦同樣無影。更甚者，有眼利網民翻查TMG的旗下歌手名單，發現吳業坤的名字已被悄悄除名，令他約滿離巢的傳聞甚囂塵上。此前，有網民在社交平台發文探討「依家做獨立歌手係咪好難」時，坤哥竟罕有地親自現身留言：「我都想知。」這句話充滿無奈，似乎透露出他對未來的不確定性。
中年好聲音大軍強勢崛起搶資源
坤哥的受冷遇，很大程度上與近年《中年好聲音》大軍的強勢崛起有關。隨著3屆《中年》出身的歌手如周吉佩、李佳、羅啟豪、譚輝智、劉洋及黃博等「海量式」加盟，加上王灝兒（JW）及捲入續約風波的炎明熹先後離巢，公司在有限的資源分配下，自然出現了嚴重的傾斜。在這支擁有超過30人的《中年》大軍中，人氣較高的周吉佩及張與辰在上述MV中獲安排企正中間的「C位」打頭陣，女歌手方面則以黃博及李佳佔據最多鏡頭。
帶病獻唱嚴重破音尷尬道歉
事業上面臨洗牌，坤哥的身體狀況亦似乎因為過度操勞而亮起紅燈。日前（2月22日），他獲邀為婚紗展擔任表演嘉賓，吸引大批粉絲到場聲援，齊聲高呼祝他「馬到功成、一馬當先」。然而，剛完成美加巡演回港又忙於拜年的坤哥，自曝從年初二稍作休息後便一直抱恙。當日他勉強頂硬上獻唱3首歌曲，可惜均告失準，特別是在唱完第二首《百二歲》後，他坦言感到非常抱歉，自嘲以前通宵工作也不會影響水準，感嘆真的是年紀漸長，恢復力不如前。
周吉佩張與辰回應傳聞避談接班
面對外界關於吳業坤離巢的傳聞，周吉佩與張與辰昨日（25日）出席新城廣播新春團拜活動時，表示並不清楚吳業坤與公司的合約細節，故不便多作評論。對於是否如傳聞所指，因酬勞相宜而備受公司重用，他們笑言：「我們值得疼惜才真！能夠獲得更多演出機會是好事，感謝公司在工作上給予我們很大自由度、在創作音樂上給予很大空間，我們表現乖就可以。」這番話既謙虛又帶點自信，似乎暗示他們確實獲得公司重視。
拒認一哥之位寧做金蛋歌手
至於有傳2人有望接棒成為「TMG一哥」，周吉佩與張與辰互相推卻，他們表示一切皆聽從公司安排，並對能夠搭檔合作感到高興。周吉佩認為，公司旗下有不同類型歌手，能否成為「一哥」，理想與現實往往存在差距，相比起爭奪「一哥」之位，他寧願爭取推出更多音樂作品。張與辰更直言：「做『一哥』似乎壓力甚大，傳媒有時會將事情放大看待，倒不如順其自然。我認為只要有工作機會、有收入、能維持溫飽便已足夠。『一哥』僅屬銜頭，我喜歡當『金蛋』多一點。」這番話既實際又幽默，展現了新生代歌手的務實態度。