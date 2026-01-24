AlipayHK 呈獻：唱錢｜吳業坤豪言最有信心 唱《我宣言》竟突發失準嚇到窒偈！

今晚（24日）首播的全新互動音樂Game Show《AlipayHK 呈獻：唱錢》，首集嘉賓吳業坤（坤哥）竟爆出驚險一幕！被音樂總監Eric Kwok大讚音準拍子穩陣的坤哥，挑戰周柏豪的《我的宣言》時，唱至中段竟突然跌入警告區，嚇得他當場窒偈，場面超尷尬！究竟這位「試玩專員」能否順利過關，抑或在第一關就慘遭滑鐵盧？