AlipayHK 呈獻：唱錢｜吳業坤豪言最有信心 唱《我宣言》竟突發失準嚇到窒偈！
今晚（24日）首播的全新互動音樂Game Show《AlipayHK 呈獻：唱錢》，首集嘉賓吳業坤（坤哥）竟爆出驚險一幕！被音樂總監Eric Kwok大讚音準拍子穩陣的坤哥，挑戰周柏豪的《我的宣言》時，唱至中段竟突然跌入警告區，嚇得他當場窒偈，場面超尷尬！究竟這位「試玩專員」能否順利過關，抑或在第一關就慘遭滑鐵盧？
坤哥自信挑戰Level 1 唱《我宣言》突發失準
在今晚首播的節目中，被譽為「試玩專員」的吳業坤率先登場挑戰。當他抽出專屬的「坤哥Sing盤」後，決定先挑戰難度最低的Level 1歌曲，正是周柏豪的經典金曲《我的宣言》。坤哥更笑言，初出道時經常公開獻唱此曲，看似信心十足。挑戰開始時，坤哥的表現亦相當平穩，成功避開系統顯示的危險區域。但萬萬沒想到，當唱到Chorus部分「光陰已變做美好年華」時，坤哥的音準竟突然急跌，畫面上即時亮起警告提示，嚇得他瞬間呆住，更一度「窒偈」接不下去，與賽前的自信模樣形成極大反差，令全場氣氛變得超緊張！
賽前獲Eric Kwok力捧 坤哥豪言：兒歌記足三十年
其實在挑戰前，坤哥的表現備受期待。節目音樂總監Eric Kwok（郭偉亮）曾點名大讚坤哥的音準及拍子皆十分穩陣，絕對是實力派。而坤哥本人亦表現得老神在在，被問到對甚麼類型的歌曲最有信心時，他更笑著豪言是兒歌，並拋出金句：「細細個聽吖嘛，記咗三十年喇。」言談間充滿自信，似乎對用歌聲贏獎金志在必得。沒想到言猶在耳，在挑戰自己熟悉的流行曲時卻發生意外，實在令人意想不到，更為他的挑戰之旅增添變數。
全新節目《唱錢》今晚首播 坤哥闖直播間陪睇
《AlipayHK 呈獻：唱錢》是由森美、Eric Kwok及Plan V成員李茵彤Desta主持的全新音樂節目，標榜「只要唱啱拍子同音準，就可以用歌聲贏獎金」。除了刺激的挑戰，節目更特設直播間，由Plan V其餘四位成員江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙擔任主持。最令粉絲期待的是，今晚首播期間，主角坤哥更會親身殺入直播間，與觀眾及製作組齊齊睇首播，更會闖入聊天室與家庭觀眾即時互動。想知道坤哥最終能否化險為夷，記得鎖定今晚八點半翡翠台首播，並同步留意直播間的最新動態！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期