32歲吳業坤隔空為阿媽慶生 娶日本老婆僅半年 用一招應付恨抱孫坤媽
吳業坤：過幾年先抱孫
現年32歲的吳業坤早前已經娶了一個日本靚老婆濱口愛子，不少網友都好關心他下一步幾時生仔，相信他亦有被坤媽催促，希望早日讓她抱孫，日前他就在社交網出po，貼出同坤媽的合照，以及坤媽分別拿著生日蛋糕和壽包的照片。
吳業坤在帖文中表示：「雖然人不在港，但努力搵錢養家，生日快上，福如東海，壽比南山，過幾年先抱孫！」似乎係用「搵錢養家」做理由，要坤媽等多幾年！
濱口愛子生日 坤哥貼相放閃
早前10月20日係坤哥太太濱口愛子的生日，吳業坤亦有在社交媒體分享多張與太太拍攝的婚照，雖然照舊見唔到「坤嫂」的樣子，但仍然見到恩愛十足。其實「坤嫂」濱口愛子在社交媒體也十分活躍，樣子也不神秘，坤哥不妨大方分享二人的正面婚照，等粉絲為其高興一下！
坤嫂激罕公開放閃：多謝老公，加油啊！
32歲吳業坤早前身處內地拍劇，坤嫂濱口愛子獨自遊港不愁寂寞，二人婚後向來低調，坤哥亦講過老婆未習慣面對傳媒追訪。不過，早前七夕坤嫂竟然激罕出story放閃，她拿起花束自拍甜笑，寫道：「花是今早送來的，今天是農曆七夕，多謝老公，加油啊！」坤哥亦有轉發story，簡單留一個心心emoji代替文字，真係幸福滿瀉。
坤哥北上開工 坤嫂獨自遊港
32歲吳業坤今年5月突然宣佈婚訊，與比他年輕5歲的日本藝人濱口愛子拉埋天窗。吳業坤瞬即成為全城宅男之光！愛子嫁夫隨夫，身為日本女優的她婚後移居香港，近日老公吳業坤雖然要北上開工，日前更要困在酒店飽受隔離之苦，但愛子毫不寂寞，更日日有節目差不多遊勻全港九新界，多姿多采！
濱口愛子出動逛街搭渡輪
新婚老公不在身邊，濱口愛子享受一個人的精采，她幾乎每天都出動，有時會到街市買餸或搭小輪欣賞美景，有時更十分識食的到鵝頸橋熟食中心「搵食」。她點了咖喱羊、咖哩燒鴨髀飯，並在IG留言：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧，很有趣。我喜歡在香港的生活，這是美食廣場，我吃了這個，數量多得驚人。好飽呀~ 烤鴨特別好吃……」她上周到了尖沙嘴食四川和北京烤鴨：「廚師在你面前烤北京烤鴨，食物和氣氛都很棒！」
濱口愛子行山潛水入馬場
濱口愛子也喜歡戶外活動，曾去愉景灣老虎頭行山：「一路上下雨了，徒步行山很辛苦！」除了上山，還有下海，有日她興致勃勃去了潛水，她在IG貼相留言：「我曾經在旅行時體驗過潛水，但這是我第一次進行真正的潛水。看見海洋生物的生活，感覺很奇妙，我期待着在海洋世界旅行！」濱口愛子又去馬場打卡：「已經有一段時間了！我現在住在香港，昨天我去了快活谷馬場，朋友教我如何在香港購買，教我推薦的騎師和馬匹，談論日本賽馬………這是一個非常有趣的時刻，美麗的風景變得緊張起來！」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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