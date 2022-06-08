32歲吳業坤封盤娶日本演員 婚前原來係女神收割機個底勁花！
吳業坤由扮棋變身歌手，奮鬥故事令人感動，不過最為人津津樂道，相信就是憑他一副毒男樣都可以成為緋聞王！
吳業坤突爆已婚 娶日籍演員濱口愛子
坤哥近年居住在日本，起初原以為有工作在身而移居日本，早前無預警宣佈已婚，日籍太太迅速被起底，能夠收服坤哥的是日本演員、27歲的濱口愛子，有指二人在2019年唱K而認識。
「毒男樣」似人畜無害 成無綫緋聞王
坤哥雖然不是靚仔，但憑其呆呆滯滯的樣子，爆紅後被封毒男，之後不時傳出緋聞，對象更是位位女神！當中的「霧水情緣」包括孫慧雪、龔嘉欣、林欣彤、吳若希、麥明詩等。
王卓淇難忍對方緋聞多
2014年港姐王卓淇，在2015年拍攝《安樂蝸》而與坤哥撻著，一直以來都只是「緋聞對象」，直至2016年，王卓淇難忍坤哥多緋聞而忍痛分手，坤哥未幾箍煲成功，不過最終二人都分手收場，直至坤哥宣佈結婚，王卓淇都大方送上祝福。
Aka無聲被飛最傷心
在坤哥爆紅前，已經溝掂Super Girls成員Aka，有指二人拍拖九個月，後來二人分手，Aka被指拜金又港女，後來Aka在電台節目中公開被飛經歷，直指對方成個月沒有找她，她襯對方生日親手做蛋糕又等對方等到凌晨，結果對方收下蛋糕仍與她分手，不明被飛原因的她十分傷心，他形容對方「肥肥哋、戴眼鏡」，令前男友的身份呼之欲出。
吳業坤痴戀姚焯菲 被指怪叔叔
憑《聲夢傳奇》而成功彈出的14歲姚焯菲（Chantel），在節目中收納不少粉絲，沒想到坤哥亦是其中一員，他曾經在TVB專頁上，一條姚焯菲的片段帖文底下留言公開「示愛」：「我會默默咁做你fans，大家放心。」引起不少網友留意笑他是「怪叔叔」，事後坤哥澄清私下未有聯絡Chantel，只是單純支持她。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]__kay、[email protected]_chio、[email protected]、[email protected]
讀者留言