32歲吳業坤IG突然宣布婚訊：現在的我好幸福 網民發現疑似吳太真面目

吳業坤日本妻老婆，下周攜妻回港——上月在日本度過32歲生日的吳業坤，早前由無綫過檔邵氏，謀求新發展，最後一次見街的劇集已經是2022年2月尾播畢的《青春本我》，近日他不時就在個人IG分享身處日本的照片，在5月7日晚深夜，突然在IG宣布「小弟結婚了」！