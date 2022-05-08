32歲吳業坤IG突然宣布婚訊：現在的我好幸福 網民發現疑似吳太真面目
吳業坤日本娶妻 愛的宣言：現在的我好幸福
近日身處日本的吳業坤較少公開露面，剛剛過了32歲生日的他在5月7日晚深夜突然在IG公布婚訊：
想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了。感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁。唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要畀佢照顧番。但往後嘅日子，我會努力去守護。現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容。接下來都請繼續多多指教。
相片只見另一半的背影，亦沒有標註任何人，而此Post一出，不少網友都大感驚訝，好友朱晨麗、胡鴻鈞亦留言恭喜！由於近日坤哥身處日本，加上去年他突然請咗半年假去日本Working Holiday，不少網民都推測坤哥的另一半是日本人。
吳業坤老婆名叫濱口愛子 網民神速起底女方帳戶轉Private
由於事出突然，而且坤哥又刻意隱瞞日本太太的身份，有網友就展開地毯式搜索，更加發現疑似坤哥老婆的真身！據該名網友的一翻對比之下，不少人都堅信找對人了。根據網友提供的資料，坤哥老婆原來都是幕前藝人，名叫濱口愛子，現時27歲，5呎4吋高，拍過戲同劇又會做主持及DJ。日前日本傳媒亦曾有報道她嫁給「香港歌手」的消息，其維基的資料亦有顯示。而且濱口愛子的社交網站包括Twitter和IG原本亦貼有遮上男方上的結婚相，被網民發現後便改為「私人帳戶」不供瀏覽。吳業坤的「秘密」似乎只維持了短短兩小時。
坤哥約滿無綫秘密轉會
過去一年坤哥經常向外放風表示自己即將約滿無綫，動作多多，無非都是想探路，不過形象一般，演戲又麻麻的他又可以去得邊？原來坤哥在2022年三月左右已轉投邵氏兄弟旗下，在邵氏的官網發現他的Profile。
疊埋心水做演員
加盟無綫十年拎埋「10年金牌」的坤哥，早前靜雞雞離巢，轉投邵氏兄弟，據知坤哥一直想約滿後向外闖，不過現時香港社會經濟與形勢都向下滑，他最想合作的ViuTV又冇意思簽他，坤哥被視為樂易玲愛將，約滿前亦承認與樂小姐有接觸，前路茫茫，坤哥別無他選，只好入邵氏。此外，亦有傳坤哥與唱片Sunny Idea和平分手，未來打算專注劇集發展。
常見問題
吳業坤老婆是誰？
雖然吳業坤在5月7日晚上公布婚訊時並未說明太太身份，但網民憑一粒癦確認了日本關西地區出身的「吳太」身份⋯⋯詳情按此
吳業坤哪一年前往日本工作假期？當時目的是什麼？
2020年底，疫情爆發期間吳業坤申請前往日本working holiday，當時他自嘲日日瞓到十點先醒，但其實在日本三個月期間他完成了一個壯舉⋯⋯詳情按此
讀者留言