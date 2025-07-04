吳業坤日籍老婆大方公開素顏片 靚樣震驚網民：坤哥前世究竟做咗幾多好事？

35歲坤哥吳業坤2022年娶日籍演員浜口愛子，而浜口愛子婚後更為愛定居香港，但不時仍會於日本出席活動。Keep住活躍於社交平台嘅浜口愛子近日就上載一條新片，佢在片中更以素顏示人，真實面貌睇到唔少網民都直言坤哥前世做咗啲咩先可以娶到咁好嘅老婆！