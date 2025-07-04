吳業坤日籍老婆大方公開素顏片 靚樣震驚網民：坤哥前世究竟做咗幾多好事？
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35歲坤哥吳業坤2022年娶日籍演員浜口愛子，而浜口愛子婚後更為愛定居香港，但不時仍會於日本出席活動。Keep住活躍於社交平台嘅浜口愛子近日就上載一條新片，佢在片中更以素顏示人，真實面貌睇到唔少網民都直言坤哥前世做咗啲咩先可以娶到咁好嘅老婆！
吳業坤日籍老婆素顏出鏡拍片
浜口愛子一向以甜美外貌和親民形象見稱，近日佢就在YouTube頻道分享化妝心得，更罕有以超近鏡素顏出鏡。片中可見浜口愛子氣色極佳，就算未化妝都已經非常清秀！而且片中仲有唔少超近鏡畫面，但係浜口愛子嘅零毛孔超光滑皮膚簡直完全冇壓力！
網民超羨慕吳業坤「執到寶」
浜口愛子嘅素顏影片一出，隨即就引來大批網民留言激讚！大家除咗力讚浜口愛子嘅絕佳狀態之外，更爆笑表示羨慕坤哥有個咁靚嘅老婆：「愛子真係好靚，坤哥前世究竟做咗幾多好事？」、「果然係天生麗質，素顏都好靚」、「素顏已經贏好多人」、「愛子好靚女，坤哥好幸福」，就連坤哥都留言表示：「我一路睇一路嚇親」！
撰文：東方新地圖片來源：youtube@aitube/浜口愛子、ig@kwangorrrrrr、ig@aikoooh__資料或影片來源：原文刊於新假期