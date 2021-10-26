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吳業坤冧掂55歲李麗珍 頭貼頭撐枱腳

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撰文：東方新地

「坤哥」吳業坤的緋聞對象遍布娛樂圈，被指由3歲到80歲的女性都冧得掂，原來連一代女神李麗珍都走唔甩！日前李麗珍就在社交網貼出同吳業坤約會撐枱腳的合照，相中更見到二人頭貼頭仲攬埋膊頭，非常親密！

文：東方新地｜圖：[email protected]__leelaichun、[email protected][email protected][email protected]濁水漂流 Drifting、《東京五輪直送》截圖、[email protected]

吳業坤 認識李麗珍多年

李麗珍日前在社交網貼出同吳業坤約會撐枱腳的合照，相中更見到二人頭貼頭仲攬埋膊頭，非常親密，李麗珍仲留言話：「坤哥請客。」並加上有三個心心的笑臉emoji，令不少網友睇見都非常驚訝，指他們「大纜都扯唔埋」，狂問二人係點樣認識？

吳業坤 李麗珍
網友對李麗珍同坤哥之間的親密互動都非常好奇。（圖片來源：[email protected]__leelaichun）
（圖片來源：IG@__leelaichun）
（圖片來源：[email protected]__leelaichun）
兩人一齊大歎日本料理。（圖片來源：IG@__leelaichun）
兩人一齊大歎日本料理。（圖片來源：[email protected]__leelaichun）

介紹人係陳國峰？

坤哥回覆傳媒查詢時，指他和李麗珍已認識了幾年，之前亦有出席過對方的生日會，而認識的原因，是兩人之間有一班common friends，其中一個就係李麗珍的健身教練陳國峰。坤哥話兩人間中都會一齊食飯，今次係因為班common friends入面有一個開了一間日本餐廳，所以才有了這次「飯聚」。

陳國峰（左）是李麗珍的健身教練，相信坤哥是透過陳國峰而認識李麗珍。（圖片來源：IG@hugepenny）
陳國峰（左）是李麗珍的健身教練，相信坤哥是透過陳國峰而認識李麗珍。（圖片來源：[email protected]

坤哥又提到李麗珍近日憑電影《濁水漂流》入圍金馬獎最佳女配角獎，大讚李麗珍在演戲方面絕對是他的前輩，因此希望能和對方合作拍戲，向她學習一下演技。

李麗珍近日憑電影《濁水漂流》入圍金馬獎最佳女配角獎。（圖片來源：Facebook@濁水漂流 Drifting）
李麗珍近日憑電影《濁水漂流》入圍金馬獎最佳女配角獎。（圖片來源：[email protected]濁水漂流 Drifting）

坤哥曾食家燕姐口水尾

出名口甜舌滑的坤哥，緋聞對象由15歲的Chantel（姚焯菲）到71歲的「家燕姐」薛家燕，範圍非常廣闊，曾經夠膽死當家燕姐係𡃁妹咁撩，爭住食家燕姐口水尾、食完話可以間接接吻、仲冧到爆話：「仲有餘溫」㖭！

家燕姐爆坤哥曾直呼自己做家燕，後來更直接叫阿燕，家燕姐話聽到時都O晒嘴。（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
家燕姐爆坤哥曾直呼自己做家燕，後來更直接叫阿燕，家燕姐話聽到時都O晒嘴。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）
早前坤哥去到日本做節目都不忘寄明信片冧Chantel，冧女範圍非常廣泛。（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）
聲夢傳奇｜吳業坤到埗即寄明信片給姚焯菲打氣 人在東京心繫Chantel
吳業坤寫明信片，上款寫住Chantel Yiu，相信是姚焯菲無誤。（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）
姚焯菲人靚聲甜，男女老幼都被佢電暈﹗（圖片來源：姚焯菲IG）
坤哥仲話要為Chantel成立只得佢一個會員嘅歌迷會！（圖片來源：[email protected]

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