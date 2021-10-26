吳業坤冧掂55歲李麗珍 頭貼頭撐枱腳

「坤哥」吳業坤的緋聞對象遍布娛樂圈，被指由3歲到80歲的女性都冧得掂，原來連一代女神李麗珍都走唔甩！日前李麗珍就在社交網貼出同吳業坤約會撐枱腳的合照，相中更見到二人頭貼頭仲攬埋膊頭，非常親密！

文：東方新地｜圖：[email protected]__leelaichun、[email protected]、[email protected]、[email protected]濁水漂流 Drifting、《東京五輪直送》截圖、[email protected]