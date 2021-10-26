吳業坤冧掂55歲李麗珍 頭貼頭撐枱腳
「坤哥」吳業坤的緋聞對象遍布娛樂圈，被指由3歲到80歲的女性都冧得掂，原來連一代女神李麗珍都走唔甩！日前李麗珍就在社交網貼出同吳業坤約會撐枱腳的合照，相中更見到二人頭貼頭仲攬埋膊頭，非常親密！
文：東方新地｜圖：[email protected]__leelaichun、[email protected]、[email protected]、[email protected]濁水漂流 Drifting、《東京五輪直送》截圖、[email protected]
吳業坤 認識李麗珍多年
李麗珍日前在社交網貼出同吳業坤約會撐枱腳的合照，相中更見到二人頭貼頭仲攬埋膊頭，非常親密，李麗珍仲留言話：「坤哥請客。」並加上有三個心心的笑臉emoji，令不少網友睇見都非常驚訝，指他們「大纜都扯唔埋」，狂問二人係點樣認識？
介紹人係陳國峰？
坤哥回覆傳媒查詢時，指他和李麗珍已認識了幾年，之前亦有出席過對方的生日會，而認識的原因，是兩人之間有一班common friends，其中一個就係李麗珍的健身教練陳國峰。坤哥話兩人間中都會一齊食飯，今次係因為班common friends入面有一個開了一間日本餐廳，所以才有了這次「飯聚」。
坤哥又提到李麗珍近日憑電影《濁水漂流》入圍金馬獎最佳女配角獎，大讚李麗珍在演戲方面絕對是他的前輩，因此希望能和對方合作拍戲，向她學習一下演技。
坤哥曾食家燕姐口水尾
出名口甜舌滑的坤哥，緋聞對象由15歲的Chantel（姚焯菲）到71歲的「家燕姐」薛家燕，範圍非常廣闊，曾經夠膽死當家燕姐係𡃁妹咁撩，爭住食家燕姐口水尾、食完話可以間接接吻、仲冧到爆話：「仲有餘溫」㖭！