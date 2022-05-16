吳業坤現身機場攜日本嬌妻返香港？ 親回：太太要時間適應下
上月在日本度過32歲生日的吳業坤突然於上周宣布結婚，曾透露過會帶老婆返香港嘅佢終於有新動向喇！今日（16/5）突然現身機場！
吳業坤現身香港機場 攜妻回港？
在日本遊埠多時的吳業坤於上周在5月7日晚深夜突然在IG宣布「小弟結婚了」，雖然他一直保持低調，又未有公開太太的身份，不過經網友一番努力之後，吳業坤的太太最終亦疑似曝光，是日本女藝人濱口愛子。根據日本傳媒報道指，濱口愛子有計劃打自在婚後隨吳業坤回港生活。事隔大約一星期，吳業坤今日（16/5）終於在IG限時動態上分享新相，並寫下「等咩」，隨後又分享了似是機場候機區域的環境照片，再寫道：「香港的天氣好像不太好」。
吳業坤繼續護妻
吳業坤透過邵氏經理人公司回覆傳媒時表示，吳業坤的確已經返咗香港，不過他表示希望畀啲空間他的太太，同時亦多謝大家的關心，而吳業坤亦會投快投入工作與大家見面，希望大家見諒咁話！
吳業坤老婆名叫濱口愛子 網民神速起底女方帳戶轉Private
雖然吳業坤刻意隱瞞日本太太的身份，但他的「秘密」似乎只維持了短短兩小時。在他宣布結婚當日，已經有網友展開地毯式搜索，加發現疑似坤哥老婆的真身！據該名網友的一翻對比之下，不少人都堅信找對人了。根據網友提供的資料，坤哥老婆原來都是幕前藝人，名叫濱口愛子，現時27歲，5呎4吋高，拍過戲同劇又會做主持及DJ。早前日本傳媒亦曾有報道她嫁給「香港歌手」的消息，其維基的資料亦有顯示。而且濱口愛子的社交網站包括Twitter和IG原本曾貼有遮上男方上的結婚相，被網民發現後便改為「私人帳戶」不供瀏覽。
關鍵詞吳業坤
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]坤哥、[email protected]
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