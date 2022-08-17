32歲吳業坤日本老婆濱口愛子中文大進步 IG寫流暢廣東話
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32歲吳業坤（坤哥）今年5月宣布與日本藝人濱口愛子結婚，而愛子最近飛咗返日本，耐心等候坤哥完成拍劇工作，日前分享獨遊日本靚相，更大曬流暢廣東話。
吳業坤日本老婆寫流暢廣東話
吳業坤老婆濱口愛子早前自己留喺香港四圍去，最近返到日本都不愁寂寞，日前分享多張京都小鎮靚相，用日文大讚伊根町環境優美，可以聽住海浪聲消磨時間。成個post本身睇落好普通，最值得留意係濱口愛子竟然用廣東話寫感受，成段字讀落好流暢，只係個「係」字差少少，換埋「喺」字就更完美喇。難怪網民留言大讚「中文進步了不少」、「你嘅中文進步咗好多」，而濱口愛子亦用廣東話回覆：「我好掛住香港！我想快d（啲）返嚟～哈哈，請教我廣東話。」
坤嫂七夕激罕公開放閃：多謝老公，加油啊！
32歲吳業坤同老婆濱口愛子婚後向來低調，坤哥亦講過老婆未習慣面對傳媒追訪。不過，坤嫂喺今年七夕竟然激罕出story放閃，她拿起花束自拍甜笑，寫道：「花是今早送來的，今天是農曆七夕，多謝老公，加油啊！」坤哥亦有轉發story，簡單留一個心心emoji代替文字，真係幸福滿瀉。
坤哥北上開工 坤嫂獨自遊港
32歲吳業坤今年5月突然宣佈婚訊，與比他年輕5歲的日本藝人濱口愛子拉埋天窗。吳業坤瞬即成為全城宅男之光！愛子嫁夫隨夫，身為日本女優的她婚後移居香港，近日老公吳業坤雖然要北上開工，日前更要困在酒店飽受隔離之苦，但愛子毫不寂寞，更日日有節目差不多遊勻全港九新界，多姿多采！
濱口愛子出動逛街搭渡輪
新婚老公不在身邊，濱口愛子享受一個人的精采，在香港時幾乎每天出動，有時會到街市買餸或搭小輪欣賞美景，有時更十分識食的到鵝頸橋熟食中心「搵食」。她點了咖喱羊、咖哩燒鴨髀飯，並在IG留言：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧，很有趣。我喜歡在香港的生活，這是美食廣場，我吃了這個，數量多得驚人。好飽呀~ 烤鴨特別好吃……」