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32歲吳業坤日本老婆濱口愛子中文大進步 IG寫流暢廣東話

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32歲吳業坤（坤哥）今年5月宣布與日本藝人濱口愛子結婚，而愛子最近飛咗返日本，耐心等候坤哥完成拍劇工作，日前分享獨遊日本靚相，更大曬流暢廣東話。

濱口愛子5月貼出婚照，刻意遮着吳業坤，保持神秘。
32歲吳業坤（坤哥）今年5月宣布與日本藝人濱口愛子結婚，而愛子最近飛咗返日本，耐心等候坤哥完成拍劇工作。（圖片來源：[email protected]__）

吳業坤日本老婆寫流暢廣東話

吳業坤老婆濱口愛子早前自己留喺香港四圍去，最近返到日本都不愁寂寞，日前分享多張京都小鎮靚相，用日文大讚伊根町環境優美，可以聽住海浪聲消磨時間。成個post本身睇落好普通，最值得留意係濱口愛子竟然用廣東話寫感受，成段字讀落好流暢，只係個「係」字差少少，換埋「喺」字就更完美喇。難怪網民留言大讚「中文進步了不少」、「你嘅中文進步咗好多」，而濱口愛子亦用廣東話回覆：「我好掛住香港！我想快d（啲）返嚟～哈哈，請教我廣東話。」

吳業坤 吳業坤老婆濱口愛子遊京都小鎮伊根町。
吳業坤老婆濱口愛子遊京都小鎮伊根町，用廣東話留言寫感受：「京都北邊嘅伊根町，有叫做『伊根の舟屋』嘅一個地方。舟屋嘅一樓係倉庫，二樓係住嘅地方。見到呢個景色好感動呀。而家都有好多漁夫住係（喺）呢度，可以好實在咁感受到佢哋既生活感。」。（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 愛子最近飛咗返日本，耐心等候坤哥完成拍劇工作。
愛子最近飛咗返日本，耐心等候坤哥完成拍劇工作。（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 網民留言讚濱口愛子「中文進步咗好多」，愛子亦用廣東話回覆。
網民留言讚濱口愛子「中文進步咗好多」，愛子亦用廣東話回覆。（圖片來源：[email protected]__）

坤嫂七夕激罕公開放閃：多謝老公，加油啊！

32歲吳業坤同老婆濱口愛子婚後向來低調，坤哥亦講過老婆未習慣面對傳媒追訪。不過，坤嫂喺今年七夕竟然激罕出story放閃，她拿起花束自拍甜笑，寫道：「花是今早送來的，今天是農曆七夕，多謝老公，加油啊！」坤哥亦有轉發story，簡單留一個心心emoji代替文字，真係幸福滿瀉。

吳業坤 坤嫂喺今年七夕竟然激罕出story放閃，她拿起花束自拍甜笑。
坤嫂喺今年七夕竟然激罕出story放閃，她拿起花束自拍甜笑。（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 坤哥亦有轉發story，簡單留下一個心心emoji。
坤哥亦有轉發story，簡單留下一個心心emoji。（圖片來源：IG＠kwangorrrrrr）
吳業坤 坤嫂一個人喺香港好周圍去。
坤嫂濱口愛子之前一個人喺香港周圍去。（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 閒時上workshop知性美十足。
坤嫂濱口愛子閒時上workshop知性美十足。（圖片來源：[email protected]__）

坤哥北上開工 坤嫂獨自遊港

32歲吳業坤今年5月突然宣佈婚訊，與比他年輕5歲的日本藝人濱口愛子拉埋天窗。吳業坤瞬即成為全城宅男之光！愛子嫁夫隨夫，身為日本女優的她婚後移居香港，近日老公吳業坤雖然要北上開工，日前更要困在酒店飽受隔離之苦，但愛子毫不寂寞，更日日有節目差不多遊勻全港九新界，多姿多采！

32歲的吳業坤今年5月突然宣佈迎娶日本藝人濱口愛子，瞬即成為全城宅男之光！
32歲的吳業坤今年5月突然宣布迎娶日本藝人濱口愛子，瞬即成為全城宅男之光！（圖片來源：網上圖片）
吳業坤 濱口愛子十分識食，到鵝頸橋熟食中心「搵食」。
濱口愛子十分識食，到鵝頸橋熟食中心「搵食」。（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 濱口愛子乘坐渡輪，並留言：「自然風光，安靜和放鬆。」
濱口愛子乘坐渡輪，並留言：「自然風光，安靜和放鬆。」（圖片來源：[email protected]__）

濱口愛子出動逛街搭渡輪

新婚老公不在身邊，濱口愛子享受一個人的精采，在香港時幾乎每天出動，有時會到街市買餸或搭小輪欣賞美景，有時更十分識食的到鵝頸橋熟食中心「搵食」。她點了咖喱羊、咖哩燒鴨髀飯，並在IG留言：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧，很有趣。我喜歡在香港的生活，這是美食廣場，我吃了這個，數量多得驚人。好飽呀~ 烤鴨特別好吃……」

吳業坤於內地開工，日前困在酒店隔離玩自拍。
吳業坤於早前內地開工，困在酒店隔離玩自拍。（圖片來源：[email protected]吳業坤 Ng Yip Kwan）
吳業坤 濱口愛子逛銅鑼灣，途經街市：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧很有趣。」
濱口愛子逛銅鑼灣，途經街市：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧很有趣。」（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 濱口愛子喜歡戶外活動，日前去愉景灣老虎頭行山。
濱口愛子喜歡戶外活動，早前去愉景灣老虎頭行山。（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 濱口愛子登老虎頭，可惜天公不造美：「一路上下雨了，徒步行山很辛苦！」
濱口愛子登老虎頭，可惜天公不造美：「一路上下雨了，徒步行山很辛苦！」（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 濱口愛子興致勃勃去了潛水，看來很享受在港的生活。
濱口愛子興致勃勃去了潛水，看來很享受在港的生活。（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 濱口愛子去馬場打卡：「我現在住在香港，昨天我去了快活谷馬場，這是一個非常有趣的時刻。」
濱口愛子去馬場打卡：「我現在住在香港，昨天我去了快活谷馬場，這是一個非常有趣的時刻。」（圖片來源：[email protected]__）
吳業坤 濱口愛子是日本藝人，樣子甜美可愛。
濱口愛子是日本藝人，樣子甜美可愛。（圖片來源：[email protected]__）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]__、IG＠kwangorrrrrr

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