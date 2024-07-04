吳業坤孖前AV女優相澤南遊日拍節目 玩食字Gag特寫女神邪惡畫面
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34歲吳業坤自從兩年前宣佈與日籍太太濱口愛子結婚後，一直非常恩愛！不過日前吳業坤竟然撇下老婆，孖「真港產」前女優相澤南到日本拍節目《獨食好西》，節目宣傳片仲有唔少「進擊畫面」！
吳業坤孖相澤南遊日本拍節目
在2021年曾經與周奕瑋一齊主持過《#好掛住日本》的吳業坤，日前就同周奕瑋再拍TVB新日本旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強 – 關西篇》。不過今次就兵分兩路，周奕瑋就同王敏奕一組，而吳業坤就同日本女優相澤南拍《獨食好西 》。吳業坤同相澤南一起到日本品嘗各種好西，睇到網民都好羨慕！
節目宣傳狂玩食字Gag
在《獨食好西》的節目宣傳片就已經可以看到吳業坤發揮其無厘頭本色，不斷狂玩食字Gag，其中更指相澤南係「好西」，非常牙煙！
宣傳片狂特寫女優進食畫面
此外，今次雖然難得邀請到女優相澤南主持節目，但相澤南就沒有在節目大曬好身材，不過就花式派福利，在宣傳片就不斷特寫其進食畫面，睇到網民都好開心。
吳業坤老婆孤單留港打卡
吳業坤就開心到日本同女優拍節目的同時，日籍老婆就孤單被留在香港。日前吳業坤日籍老婆更在社交平台更新了獨自在香港打卡的照片，獲網民大讚又靚又可愛。
圖片來源：TVB、IG@aikoooh__、IG@epoint2016