「宅男之光」吳業坤與日籍老婆補擺喜酒 首以事業為重未考慮做爸爸
結婚10個月的吳業坤早前已預告開拍新劇《NEWS新聞女王》前會太太補辦婚禮。吳業坤向劇組請了幾天假期，在今天（15日）在尖沙咀酒店進行婚宴，不少圈中好友到場祝賀，包括陳山聰、譚俊彥、謝東閔等。
吳業坤未想做爸爸 最快3年後
在下午5時左右，坤哥與太太濱口愛子一起手挽手，然後站出嚟給一眾傳拍照，以及接受採訪。受訪時只有坤哥一人，太太不願出鏡，他笑言今天很緊張，「人生一之所以都好開心，我都有啲日本朋友嚟。不過都開心盡興，都特登搵好靚婚妙。」現場坤哥指也有點醉意，被問到做了什麼甜蜜舉動，他說唱了一首太太很喜歡的歌給她，「其實練咗幾年，但唔知幾時用，見今日係時候啦。」
提到生小朋友，坤哥坦言目前以事業為主：「叫做想專注事業穩定先，希望叫做事業穩定先，屋企慢慢好起來先諗呢件事，起碼3年後啦。」坤哥透露自己媽媽是心急，但認為目前還是以工作為先。接下來要拍攝《NEWS新聞女王》，感激劇組能讓他放幾天假。
坤哥日前現身無綫（TVB）節目《搵鬼做情人》時細談與太太相識以至求婚經過，更自爆婚後鑽研多了愛情動作片，仲講「睇多啲啦，唔同國家、唔同地方嘅…我都係直接入戲肉㗎咋都係。」現場再次問到睇多咗愛情動作片，但婚後要忙工作就會實踐唔到，坤哥笑言：「相信佢會體諒。」
濱口愛子生日 坤哥貼相放閃
去年10月20日係坤哥新婚太太濱口愛子的生日，在凌晨時份吳業坤在社交媒體分享多張與太太拍攝的婚照，雖然那時候的照片見唔到「坤嫂」的樣子，但仍然見到恩愛十足。其實「坤嫂」濱口愛子在社交媒體也十分活躍，樣子也不神秘，坤哥不妨大方分享二人的正面婚照，等粉絲為其高興一下！
坤嫂激罕公開放閃：多謝老公，加油啊！
32歲吳業坤去年身處內地拍劇，當時坤嫂濱口愛子獨自遊港不愁寂寞，二人婚後向來低調，坤哥亦講過老婆未習慣面對傳媒追訪。不過在七夕坤嫂竟然激罕出story放閃，她拿起花束自拍甜笑，寫道：「花是今早送來的，今天是農曆七夕，多謝老公，加油啊！」坤哥亦有轉發story，簡單留一個心心emoji代替文字，真係幸福滿瀉。
坤哥北上開工 坤嫂獨自遊港
32歲吳業坤去年5月突然宣佈婚訊，與比他年輕5歲的日本藝人濱口愛子拉埋天窗。吳業坤瞬即成為全城宅男之光！愛子嫁夫隨夫，身為日本女優的她婚後移居香港，坤嫂日日有節目差不多遊勻全港九新界，多姿多采！
濱口愛子出動逛街搭渡輪
新婚老公不在身邊，濱口愛子享受一個人的精采，她幾乎每天都出動，有時會到街市買餸或搭小輪欣賞美景，有時更十分識食的到鵝頸橋熟食中心「搵食」。她點了咖喱羊、咖哩燒鴨髀飯，並在IG留言：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧，很有趣。我喜歡在香港的生活，這是美食廣場，我吃了這個，數量多得驚人。好飽呀~ 烤鴨特別好吃……」她上周到了尖沙嘴食四川和北京烤鴨：「廚師在你面前烤北京烤鴨，食物和氣氛都很棒！」
濱口愛子行山潛水入馬場
濱口愛子也喜歡戶外活動，曾去愉景灣老虎頭行山：「一路上下雨了，徒步行山很辛苦！」除了上山，還有下海，有日她興致勃勃去了潛水，她在IG貼相留言：「我曾經在旅行時體驗過潛水，但這是我第一次進行真正的潛水。看見海洋生物的生活，感覺很奇妙，我期待着在海洋世界旅行！」濱口愛子又去馬場打卡：「已經有一段時間了！我現在住在香港，昨天我去了快活谷馬場，朋友教我如何在香港購買，教我推薦的騎師和馬匹，談論日本賽馬………這是一個非常有趣的時刻，美麗的風景變得緊張起來！」
吳業坤出關約戴祖儀打波
早前濱口愛子到了位處全港最高、可飽覽香港夜景的酒吧，她在IG寫道：「我一直想去，終於去了！我很擔心，因為天氣不好，但今晚可以欣賞到美麗的景色。美麗的夜景，無論我看多少次，都令人心動……」濱口愛子獨留香港非常識嘆，原來吳業坤也不愁寂寞，他出關之後，便在微博貼出與洪永城、戴祖儀打波的視頻。
常見問題
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