吳業坤被傳失去TMG一哥地位 現身回應合約去向 曾以一句話疑暗示離巢

吳業坤宣布4月18日將在深圳舉辦大型生日音樂聚會，慶祝自己「18對」牛一，選址深圳方便香港及內地歌迷參加。不過更令人關注的是，坤哥面對與唱片公司遲遲未續約的問題時，神秘回應「暫時未可透露最新路向，因合作方案尚未落實」，令外界猜測他的音樂生涯或將迎來重大轉變！