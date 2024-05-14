吳業坤老婆孖郭柏妍仙氣出活動 靚樣同場互撼獲網民大讚

吳業坤2022年宣布與29歲的日本女藝人浜口愛子拉埋天窗，並於2023年在香港補辦婚宴。婚後的浜口愛子斷然移居香港，並在此繼續她的演藝事業。早前浜口愛子就孖住港姐郭柏妍齊齊出席活動，2位女神一同現身嘅畫面可謂十分養眼！而浜口愛子的仙氣靚樣更被網民大讚完全唔輸同場嘅郭柏妍……

