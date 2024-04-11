吳業坤對「陳奕迅被舉中指事件」身同感受：其實可以點做再EQ高啲

歌手吳業坤近日在社交平台上分享了自己在表演時遭遇不禮貌觀眾的經歷，引發了網民的熱烈討論。這件事件讓人回想到不久前陳奕迅（Eason）在南京巡迴演唱會上，也遇到了類似的不愉快經歷。當時，有觀眾在演唱會中對Eason舉中指，並要求他唱特定歌曲，這導致Eason在演唱《任我行》時受到干擾，他不得不背對觀眾整理情緒，但最終還是快速調整好心態，繼續完成了演出。