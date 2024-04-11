吳業坤對「陳奕迅被舉中指事件」身同感受：其實可以點做再EQ高啲
廣告
歌手吳業坤近日在社交平台上分享了自己在表演時遭遇不禮貌觀眾的經歷，引發了網民的熱烈討論。這件事件讓人回想到不久前陳奕迅（Eason）在南京巡迴演唱會上，也遇到了類似的不愉快經歷。當時，有觀眾在演唱會中對Eason舉中指，並要求他唱特定歌曲，這導致Eason在演唱《任我行》時受到干擾，他不得不背對觀眾整理情緒，但最終還是快速調整好心態，繼續完成了演出。
吳業坤重提商演被觀眾舉中指
吳業坤在Threads回憶起自己的相似經歷，他說：「我記得我都試過喺商場表演，2樓有個觀眾對住我舉中指，我嗰下撳住我嘅怒火，俾咗個like佢，其實可以點做再EQ高啲🤔？」這段分享立即引起了網民的共鳴和討論。
網民提議直接反擊：多謝你嘅中指
網民對於如何處理這種情況提出了各種建議，其中包括：「直接在咪前感謝那位舉中指的觀眾」、「回憶黃秋生在演出時遇到不禮貌觀眾的處理方式，他當時停止演唱，要求燈光打向那位觀眾」，又例如做出一個心形的手勢、邀請不禮貌的觀眾上台一起唱歌、選擇忽視不禮貌的行為。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@kwangorrrrrr、Threads