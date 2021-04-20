同麥明詩驚傳秘婚 吳業坤生日被大整蠱 連娶十幾個老婆 勁過韋小寶

吳業坤（坤哥）上周日（4月18日）31歲生日，收獲了「十優港姐」麥明詩（Louisa）送贈的一部跑步機作禮物，但之後坤哥和麥明詩竟被網友惡搞更改了在維基的資訊，令兩人驚傳秘婚！在坤哥澄清後，網友竟更變本加厲，連番更改坤哥資訊，令他的配偶欄先後出現過薛家燕、JW、林作等十多個名字，連性別都驚變女歌手！

文：東方新地｜圖：吳業坤、麥明詩IG及FB圖片、維基網頁截圖、新傳媒圖片庫