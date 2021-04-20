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同麥明詩驚傳秘婚 吳業坤生日被大整蠱 連娶十幾個老婆 勁過韋小寶

東方新地 - 娛聞

吳業坤（坤哥）上周日（4月18日）31歲生日，收獲了「十優港姐」麥明詩（Louisa）送贈的一部跑步機作禮物，但之後坤哥和麥明詩竟被網友惡搞更改了在維基的資訊，令兩人驚傳秘婚！在坤哥澄清後，網友竟更變本加厲，連番更改坤哥資訊，令他的配偶欄先後出現過薛家燕、JW、林作等十多個名字，連性別都驚變女歌手！

文：東方新地｜圖：吳業坤、麥明詩IG及FB圖片、維基網頁截圖、新傳媒圖片庫

吳業坤 娶埋林作

吳業坤（坤哥）與麥明詩（Louisa）自2017年因合作拍攝劇集《誇世代》而成為好友，在坤哥31歲生日前幾日，麥明詩就送贈了一部跑步機給他作為生日禮物。

吳業坤
在酒店隔離中度過31歲生日的坤哥，公開多謝麥明詩送贈跑步機給他作為生日禮物，麥明詩就回應：「等睇你開live表演跑住步唱歌。」
吳業坤
坤哥與麥明詩自2017年合作拍攝劇集《誇世代》後成為好友。

到了坤哥生日正日，竟有網友惡搞更改了坤哥和麥明詩在維基百科的資訊，令兩人驚傳秘婚，坤哥隨即在社交網貼出兩人資訊網頁截圖澄清說：「網上嘅嘢真心認真就輸了，大家上網搵資料真係要審慎。」

吳業坤
坤哥晒出佢同麥明詩嘅維基網頁截圖作出澄清，但之後佢喺呢個網頁嘅資訊仍被網友連番惡搞，反觀麥明詩配偶欄嘅資訊好快已經被回復原狀。

但可能坤哥「回應」得太認真，引來網民更變本加厲，連番更改坤哥資訊，令他的配偶欄除了麥明詩外，還一度變成麥明詩前度林作、麥明詩媽媽何小娟等對象。

吳業坤
麥明詩前度林作都變成坤哥嘅配偶。
林作
麥明詩前度林作。
吳業坤
麥明詩媽媽何小娟都成為被網友惡搞的對象。
吳業坤
麥明詩一家四口。

連娶薛家燕、JW

此外還有薛家燕、JW（王灝兒）、羅蘭、黃夏蕙、朱咪咪、AV女優三上悠亞、韓星金泰妍等十多個名字都先後出現在坤哥的配偶欄上。

吳業坤
同坤哥「秘婚」又點少得佢嘅「緋聞女友」家燕姐，仲有佢嘅前師姐JW。
吳業坤
家燕姐。
吳業坤
JW。
吳業坤
羅蘭姐以前都同坤哥合作過。
吳業坤
羅蘭姐。
吳業坤
仲有夏蕙姨。
吳業坤
朱咪咪。
吳業坤
三上悠亞。
吳業坤
金泰妍係少女時代太妍嘅本名。

仲有左手、米奇老鼠和吳業坤本人等千奇百怪的配偶對象。

吳業坤
左手。
吳業坤
米奇老鼠
吳業坤
吳業坤本人。

公元前出道

除了更改坤哥的配偶欄，網友還改過坤哥的生出年份，令他變成1931歲，以及將他由「男歌手」變成「女歌手」，又識得「外星文」，及活躍年代變成「公元前2010年至今」等。

吳業坤
坤哥被改成1931歲，變身千年老妖。
吳業坤
又變咗個識得外星文嘅女歌手。
吳業坤
活躍年代亦變成「公元前2010年至今」。

乘機宣傳新歌

由於被修改得太多次，維基已將坤哥的資訊頁面變成「半保護」的狀態，而慘被惡搞的坤哥亦無奈留言說：「究竟有幾多個人改緊？」、「是否叫網絡欺凌？」不過同時坤哥亦有把握機會，乘機宣傳自己首新歌〈一路〉。

吳業坤
坤哥在維基嘅資訊頁面現已變成「半保護」狀態。
吳業坤
坤哥乘機宣傳自己首新歌。

網友：係咪你自己改？

其後坤哥接受傳媒訪問，講到與麥明詩的「婚訊」，他笑指自己仲未想結婚：「搵女朋友就想，結婚就太快！」又表示自己在隔離中都收到好多生日禮物和大家的愛，感覺好幸福。

吳業坤
剛踏入31歲的坤哥直言只想搵女友，未想結婚。
吳業坤
有不少網友搞笑問坤哥係咪自己改㗎？

吳業坤

吳業坤

吳業坤

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