同麥明詩驚傳秘婚 吳業坤生日被大整蠱 連娶十幾個老婆 勁過韋小寶
吳業坤（坤哥）上周日（4月18日）31歲生日，收獲了「十優港姐」麥明詩（Louisa）送贈的一部跑步機作禮物，但之後坤哥和麥明詩竟被網友惡搞更改了在維基的資訊，令兩人驚傳秘婚！在坤哥澄清後，網友竟更變本加厲，連番更改坤哥資訊，令他的配偶欄先後出現過薛家燕、JW、林作等十多個名字，連性別都驚變女歌手！
文：東方新地｜圖：吳業坤、麥明詩IG及FB圖片、維基網頁截圖、新傳媒圖片庫
吳業坤 娶埋林作
吳業坤（坤哥）與麥明詩（Louisa）自2017年因合作拍攝劇集《誇世代》而成為好友，在坤哥31歲生日前幾日，麥明詩就送贈了一部跑步機給他作為生日禮物。
到了坤哥生日正日，竟有網友惡搞更改了坤哥和麥明詩在維基百科的資訊，令兩人驚傳秘婚，坤哥隨即在社交網貼出兩人資訊網頁截圖澄清說：「網上嘅嘢真心認真就輸了，大家上網搵資料真係要審慎。」
但可能坤哥「回應」得太認真，引來網民更變本加厲，連番更改坤哥資訊，令他的配偶欄除了麥明詩外，還一度變成麥明詩前度林作、麥明詩媽媽何小娟等對象。
連娶薛家燕、JW
此外還有薛家燕、JW（王灝兒）、羅蘭、黃夏蕙、朱咪咪、AV女優三上悠亞、韓星金泰妍等十多個名字都先後出現在坤哥的配偶欄上。
仲有左手、米奇老鼠和吳業坤本人等千奇百怪的配偶對象。
公元前出道
除了更改坤哥的配偶欄，網友還改過坤哥的生出年份，令他變成1931歲，以及將他由「男歌手」變成「女歌手」，又識得「外星文」，及活躍年代變成「公元前2010年至今」等。
乘機宣傳新歌
由於被修改得太多次，維基已將坤哥的資訊頁面變成「半保護」的狀態，而慘被惡搞的坤哥亦無奈留言說：「究竟有幾多個人改緊？」、「是否叫網絡欺凌？」不過同時坤哥亦有把握機會，乘機宣傳自己首新歌〈一路〉。
網友：係咪你自己改？
其後坤哥接受傳媒訪問，講到與麥明詩的「婚訊」，他笑指自己仲未想結婚：「搵女朋友就想，結婚就太快！」又表示自己在隔離中都收到好多生日禮物和大家的愛，感覺好幸福。