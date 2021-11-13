吳業坤貼陳年與G.E.M.合照被嘲「識你老鼠」 網民指搭路返大陸發展

吳業坤其貌不揚，但在圈中異性緣好強勁，最近連一代女神李麗珍都冧掂，貼出頭貼頭合照，令人羨慕﹗日前坤哥吳業坤又出擊，貼出11年前舊照，今次身旁女主角是極嫩口 G.E.M.（鄧紫棋），令網民有不同猜測，坤哥都有選擇性回應﹗

文：東方新地｜圖：FB＠吳業坤NgYipKwan、[email protected]