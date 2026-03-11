吳業坤失TMG一哥地位自嘲五線歌手 網上爭10萬婚禮酬金Bob做程咬金搶Job

歌手吳業坤（坤哥）近日被指失去「TMG一哥」地位後，竟然在網上自嘲是「五線歌手」，更主動爭取10萬元婚禮演出機會。從一線歌手到自認「五線」，坤哥的幽默回應引起網民熱烈討論，甚至連林盛斌（Bob）都要出來搶生意。