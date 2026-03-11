吳業坤失TMG一哥地位自嘲五線歌手 網上爭10萬婚禮酬金Bob做程咬金搶Job
歌手吳業坤（坤哥）近日被指失去「TMG一哥」地位後，竟然在網上自嘲是「五線歌手」，更主動爭取10萬元婚禮演出機會。從一線歌手到自認「五線」，坤哥的幽默回應引起網民熱烈討論，甚至連林盛斌（Bob）都要出來搶生意。
網民求婚禮歌手坤哥自薦五線 10萬酬金引熱議
昨日有網民在社交平台發文詢問：「如果穩（搵）個香港3、4線歌手去婚禮唱歌，係班親戚面前威下，10萬蚊得唔得？定係我痴人說夢話？」吳業坤竟然主動在帖文中留言：「5線得唔得。」這種自我調侃的回應方式，不但沒有令人覺得他自貶身價，反而展現出他的幽默感和親民形象。網民紛紛表示不認同他的自我定位，更有人直指他是「一線歌手」：「你拎過男金冇你份啦，一線。」
麥明詩現身爆料 坤哥曾在其婚禮獻唱
網民的討論越來越熱烈，有人搞笑地問坤哥去婚禮是否打算唱《原來他不夠愛我》，坤哥馬上回應：「唱過」。麥明詩突然現身留言表示：「就係喺我婚禮」，瞬間為這場網上討論增添了更多話題性。
Bob做程咬金搶Job 主持vs歌手誰更重要
正當網民熱烈討論10萬元能否請到心儀歌手時，林盛斌（Bob）突然殺出做程咬金，留言指重點並非請幾線歌手，而是請個好主持，擺明要搶坤哥的生意。
吳業坤失TMG一哥地位 賀年歌MV神秘消失
TVB Music Group（TMG）早前推出的超大型賀年歌《迎春祝福樂年年》MV，這首集合了39位歌手合唱的賀年歌本應是TMG的年度盛事，但身為「TMG一哥」的吳業坤竟然不見蹤影，連群星拜年影片都沒有他的份兒。更令人關注的是，有網民發現TMG旗下歌手名單已經沒有了坤哥的名字，種種跡象都指向他已經失去「TMG一哥」的地位。坤哥早前更在社交平台以「我都想知。」回覆網民問題「依家做獨立歌手係咪好難」，進一步證實了約滿離巢的傳聞。
坤哥淡然回應一哥頭銜 有歌唱就得
面對外界對「TMG一哥」地位的質疑，吳業坤表現得相當淡然，表示「有歌唱就得」，展現出成熟藝人的處事態度。這種不執著於虛名的心態，或許正是他能夠在事業轉折點保持正面的關鍵。坤哥曾經拿過男歌手金獎，實力有目共睹。
