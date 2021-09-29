才女吳沚默玩直立板騷身材 順應民意激罕狂派福利圖

吳沚默由幕後衝出幕前，大學主修電影，身兼演員、編劇及作家，向來低調，打扮樸素，在劇集《黃金有罪》扮演舞女造型演技突出而為人所認識﹗近日有份演出的《把關者們》出街，雖然戲份極少，吳沚默亦出力為劇集宣傳，激罕出海晒身材，幾時都話做藝人點可以被動，主動出擊最實際﹗

撰文：東方新地｜圖片：吳沚默IG