才女吳沚默玩直立板騷身材 順應民意激罕狂派福利圖
撰文：東方新地｜圖片：吳沚默IG
31歲吳沚默入行七年，為人低調，平時打扮斯斯文文，走開文青路線，日前突然大晒三點式玩直立皮板，並留言「安靜的海💙
全是我的」即瘋狂吸like，網民大感驚喜，留言求再派福利圖，吳沚默順應民意再連po多張甫士美照，真係唔話得﹗
吳沚默身處安靜的海 網民：你令我個心好唔安靜﹗
吳沚默順應民意再連貼多張三點式相，並寫道「愛上大海的不同顏色，每次見都有新的感悟，戰勝自己，從每一件小事開始 」，不過網民焦點還是落在她的身材上，有網民留言「你說得有道理。👍 你穿比基尼超好看，身材真棒！」、「有前有後」、「跳動的心，鼻血在流」等。
吳沚默經王祖藍介紹入行
吳沚默在香港浸會大學修讀電視電影系，對電影幕後如美術剪接、劇本、燈光都都有認識﹗唯獨沒有修演戲，由於自小在內地生活，大學時為練好廣東話而加入學校的戲劇學會，因而對演戲產生興趣﹗同時對寫作充滿興趣的吳沚默在大學期間無間斷投稿寫專欄，曾連續三年獲得青年文學獎﹗故目標是成為編劇，畢業後遇上王祖藍，一起創作了《老表，你好hea﹗》劇本，其後在王祖藍介紹後入讀藝訓班，從而跳去幕前﹗
吳沚默《刑偵日記》被惠英紅扯頭髮最難忘
31歲吳沚默加入無綫七年，在《老表》演醜角最經典，在《黃金有罪》飾演夜總會舞小姐角色突出，早前在《刑偵日記》飾演一名精神病患者，被惠英紅扯頭髮一幕成為焦點，吳沚默指同紅姐合作好難忘，本來還擔心不知如何去演繹，但紅姐一埋位即扯佢頭髮，令佢立即入戲，與影后合作獲益良多。吳沚默曾參與劇集包括有《愛美麗狂想曲》、《伙記辦大事》、《失憶24小時》、《刑偵日記》、《把關者門》等。
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才女吳沚默由《老表》編劇幕後衝出幕前
當年橫掃香港青年文學獎攞過唔少獎、又曾經被王祖藍重用穩坐《老表》系列編劇，才女吳沚默（MoMo）唔止識編識寫亦都有文青氣質外形出眾，所以近年都係拍劇為主，呢期兩線劇集《大醬園》同《法證先鋒IV》都見到佢演出，反而編劇作品愈嚟愈少。
電影系畢業的Momo身兼演員、作家和編劇三職，作品有《老表你好嘢》系列和彭浩翔電影《同班同學》等，自己也有寫小說和投稿到不同媒體，是名副其實的才女。當年因為王祖藍找她一起寫劇本，後又鼓勵她入讀藝員訓練班，正式從幕後走到幕前。
成為藝員後，Momo不時都會喺網絡上載照片，等大家可以睇到佢才女同藝員以外嘅另一面。
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《後生仔傾吓偈》播出至今愈做愈有，皆因節目食正不同後生仔時下話題，成功吸引一班年輕觀眾群。當中緊係唔少得有強烈黃色底子嘅馮盈盈加持，不過最近一集《後》中，FYY似乎遇上比佢更強嘅黃色底子對手，就係TVB藝人嘅吳沚默(MoMo)！
吳沚默挑戰馮盈盈節目狂踩界
近日嘅《後》以「浸大學系與宿舍的另類特色」為題，並邀請到吳沚默(MoMo)做嘉賓。出身編劇嘅MoMo畢業於浸會電影電視系，一開波介紹自己就已經嚟料，話：「浸大傳理系比較有名，但報名時見到好多人讀J（即Journalism新聞系）」，因「J」令3位主持隨即起哄！
住過學生宿舍嘅MoMo及同校嘅後生女Kosa指宿舍單人房由於附有浴缸，所以唔少學生為求獨佔，都會爭做宿舍導師，，而MoMo就突然爆話:「我兩個男朋友都係宿舍導師。」，但強調當時好怕羞，所以未有入過對方房間。
之後陸浩問MoMo被追求嘅過程，整個對話開始變得黃色化，MoMo話：「新校同舊校之間有個籃球場，所有男生都會喺呢個地方展現自己雄性魅力嘅地方，係咁射係咁射……」，一聽到個「射」字，FYY即刻補句：「係咁射，都好驚喎」。
點知MoMo緊接一句：「我有一次被佢射中咗！」，立即令全場大叫「吓」兼笑到拍檯。而FYY當然唔放過咁好嘅「黃色機會」，追問MoMo「被射中邊度?」，對方答：「射中咗我塊面」，結果成功再一次令全場後生仔笑到失控！