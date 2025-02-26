吳泳偷食｜健身教練道歉被質疑公關操作 正印Fafa被傳2016年曾墮胎
人夫道歉哀求挽回婚姻 被質疑公關操作？
健身教練老婆fafa接受老公同吳泳道歉，事件似乎完結，不過發生咁大件事，網民猜測正印會唔會真心原諒壞咗嘅老公，破鏡重圓，網民持不同意見：「個女似好愛個男 直覺似會原諒佢」、「佢自己都俾人火燒連環船，道德高地都守唔住，唔原諒可以點？」、「諗返起自己以前都係咁感同身受」，亦有人已經懷疑老公呢段道歉疑似是大婆自己公關操作，好讓自己攞下彩，最後復合收場。
網民猜測健身教練夫妻99%復合
另一方面，有人表示：「咁都唔離婚，都話左大婆會心軟」、「唔離婚正契弟」，網民因此建議：「唔好分。放出嚟害其他人」、「有夫妻相，99%復合」。
正印道德高地守唔住？有傳於2016年曾經墮胎
有網民認為正印道德高地守唔住，皆因回顧FaFa戀愛史充滿爭議。有傳於2016年曾經未婚大肚及墮胎，網民多圖指出FaFa同前度關係混亂！另傳FaFa在過去也曾經介入William與前女友的關係，並迅速從健身教練的身份轉變為男朋友。
大婆帶孱仔前度去做Gym 結果自己搭上教練
網民整合時間線指出：「大婆話同賤男一齊7年，2025-7=2018；2018年9月仲出post同ex（孱仔男友）去做Gym一齊上賤男堂，當然你可以揀信佢一齊唔夠7年，吹到夠7年，或者9月上堂即刻分手，過埋冷河潛心向佛六筋清淨守身如玉到2018年12月31號先同賤男正式開始」我就信2018年未分手已經flirt緊，而家睇對狗男女食回力鏢」。
網民紛紛表示：「當年俾綠帽孱弱男友戴 而家被老公綠返轉頭」、「果然 他朝君體也相同喺真嘅」、「食得學生一次就有第二次啦」、「健身圈真亂」、「7年前個孱弱男朋友終於報到仇啦」
大婆支持小薯茄：只有健身偷食二人組應該要道歉
FaFa在社交媒體上公開了一系列證據，並詳細揭露了事件的內情。她指出，自己在發現丈夫不忠後，感到極度震驚和心碎。FaFa表示，她支持小薯茄的聲明，認為此事與其他成員無關：「見到聲明，好支持。本身係觀眾到認識你地，係一種緣份亦係幸運，因為你地真係人好好 無架子 好貼地，而且係你地身上好多觀眾都快樂。尼件事完全唔關其他人事，只有健身偷食二人組應該要道歉」。
吳泳向大婆道歉
在事件發酵過程中，FaFa多次在社交媒體上發文，批評吳泳和William的行為，並強調他們的自私對其他人造成了影響。「自私到為左性愛x3 唔理後果 辜負所有支持你哋既人 影響人地。對我更加…講唔落去 #親身經歷的痛 #親眼看見的震撼」。
最終，吳泳透過WhatsApp向FaFa道歉，承認自己的錯誤並表達了深切的後悔：「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做甚麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。我保證以後不會再跟他有任何接觸或聯絡，對不起。」
大婆：你下次俾人捉到姦，快啲著衫走
FaFa回覆：「我哋已經被你哋破壞咗。一個家，就係咁散。 你下次俾人捉到姦，快啲著衫走，唔好再瞓喺人哋度。你家姐都好慘，你累埋佢。你自己幫返佢啦，佢帶你嚟健康唔係帶你嚟搞三搞四。你哋直頭將健身混淆咗」。