吳浩康演唱會2024｜1.23公開發售！購票連結/票價/座位表

吳浩康演唱會2024｜吳浩康（Deep）演唱會2024即將於2月24日舉行，這是Deep以獨立歌手身份舉辦的第一場《Deep Reborn》演唱會！粉絲們要密切關注，演唱會的門票價格、開賣日期、購票連結、座位安排以及搶票攻略等詳情已經公布。吳浩康於2023年離開英皇娛樂後成為獨立歌手，這也是他繼2017年後的個人演唱會。這次演唱會將在海洋公園水上樂園舉行，機會難得，各位歌迷千萬不要錯過！準備好搶票，一同見證Deep帶來的音樂魅力吧！