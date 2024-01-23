吳浩康演唱會2024｜1.23公開發售！購票連結/票價/座位表
廣告
吳浩康演唱會2024｜吳浩康（Deep）演唱會2024即將於2月24日舉行，這是Deep以獨立歌手身份舉辦的第一場《Deep Reborn》演唱會！粉絲們要密切關注，演唱會的門票價格、開賣日期、購票連結、座位安排以及搶票攻略等詳情已經公布。吳浩康於2023年離開英皇娛樂後成為獨立歌手，這也是他繼2017年後的個人演唱會。這次演唱會將在海洋公園水上樂園舉行，機會難得，各位歌迷千萬不要錯過！準備好搶票，一同見證Deep帶來的音樂魅力吧！
澳門演唱會時間表2024 演唱會2024時間表
吳浩康演唱會2024｜《Deep Reborn》2月開騷！僅1場
吳浩康去年11月宣佈離開英皇娛樂後，選擇了多重身份並行的生活方式，為了家庭謀生，他不僅教授唱歌，還涉足舞台製作、餐飲業，甚至在ViuTV新劇《社內相親》中客串演出。近期他更透露自己投身建築業，每天工作長達9小時。對於網民對他是否退出娛樂圈的質疑，吳浩康澄清自己仍在幕前工作，同時教唱歌，並非轉行。他表示，自從兒子出生後，為了生計決定考取建造業安全訓練證書，並在教學、演出和拍戲之餘兼顧新工作，獲得眾多網民的尊重與佩服。2月即將舉辦的《Deep Reborn》演唱會則是成為獨立歌手身份後首個演唱會，即睇詳情！
|吳浩康演唱會2024｜《Deep Reborn》演唱會詳情
|日期
|2月24日
|時間
|17:30
|地點
|AQUALAND@香港海洋公園水上樂園 (售票處側海邊空間）
|地址
|香港仔海洋徑33號
|門票票價
|HK$680 (全企位）
吳浩康演唱會2024｜門票1.23公開發售連結
日期：1月23日上午11時
購票連結：立即購票
吳浩康演唱會2024｜門票票價包括
- 入場門票1張
- 市集入場門票1張
- 酒精或非酒精飲品1杯（所有酒精飲品只會出售予18歲以上人士）
- 吳浩康基礎歌唱技巧小組課程試堂（1.5小時）
- 憑飛可於當日享香港富麗敦海洋公園酒店餐飲優惠9折
吳浩康演唱會2024｜4大粉絲福利
- 4PM 綵排觀賞
- 5:30PM 正式演出
- 8PM 慶騷宴與Deep小酌賞月
- 即影即有合照（200個限額，先到先得）
吳浩康演唱會2024｜搶飛攻略
除了提前做好準備外，在搶票過程中多參考不同的網上購票或群組（如Facebook或Telegram群組），觀察成功購票的案例，並根據情況調整策略。以例子來說，一開始，某位粉絲使用電腦和iPhone同時訪問購票網站，但後來發現許多粉絲使用瀏覽器成功購票，因此他立即轉而使用瀏覽器作為主要搶票工具。最終，他成功搶購了數十張門票。立即購票
此外，根據時間的變化調整搶票策略也非常重要。例如，在早上10點正點準時進入網站，以爭取最佳位置，但如果剩餘的座位不足一半，則應優先選擇平日和不那麼理想的位置（例如$680位），以確保入場。
8大搶飛技巧+城市售票網/快達票/Cityline/KKTIX各大平台搶票流程
吳浩康演唱會2024｜座位表
吳浩康演唱會2024採用全企位安排，故並沒有座位表。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@ngdeep、FB@耀榮文化 Yiu Wing Live