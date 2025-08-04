42歲吳浩康自爆婚姻危機靠1事挽救 曾陷負面形象苦呻：呢世都冇人嘅基本嘅尊重

42歲吳浩康2002年於《全球華人新秀歌唱大賽》奪冠後入行，不過前途本應一片光明嘅佢就因藏毒及出軌而令形象插水。近日吳浩康在教會見證分享中，就真情剖白曾陷入人生谷底、一度覺得再無希望和尊嚴，但現時能與太太郭思琳修補關係，並透露被讚係職安真漢子時嘅真實感受……