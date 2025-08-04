42歲吳浩康自爆婚姻危機靠1事挽救 曾陷負面形象苦呻：呢世都冇人嘅基本嘅尊重
吳浩康苦呻盼得基本尊重
吳浩康在教會見證分享中，坦言有段時間覺得自己已貼上負面標籤，無論做什麼也抹不去過往錯誤。吳浩康先苦呻曾對神祈求：「可唔可以得到一個人呢應該有嘅尊重」，隨後更表示：「係唔係有啲事就永遠一個烙印咁，我就永遠畀人揸住嗰樣嘢，我就呢一世都冇一個人基本嘅尊重」。
吳浩康陷婚姻危機全靠信仰拯救
吳浩康在分享中亦提及近年被網民封為職安真漢子嘅感想：「每次人哋話咩真漢子，咩好顧家呀，尤其是女性嘉許我，我都好想同佢講，可能你側邊嗰個都係㗎。」更透露與太太郭思琳婚姻關係全靠神修補：「喺我搞唔掂點樣去磨合到嘅關係裏面，神係慢慢幫我去轉變咗個關係」、「當我有一啲動作做咗，而我太太願意去欣賞我，對我嚟講係好鼓舞，即刻兩個人嘅關係、成個世界都唔同咗。」
吳浩康唔信有男人冇滾過 陷渣男形象感謝仔仔畀自己洗底
41歲吳浩康（Deep）2022年與郭思琳結婚，並於同年誕下兒子「撑撑」。吳浩康近年轉行做地盤養家，努力洗甩渣男形象兼獲封「職安真漢子」。早前吳浩康就現身由田蕊妮、蝦頭（楊詩敏）以及貝依霖主持嘅《港女又萬歲》，除咗剖白當年出軌嘅矛盾心情，更大方談及男人會唔會「滾」嘅話題……
吳浩康感謝仔仔畀自己洗底
田蕊妮在節目中連環讚吳浩康現時係好爸爸同好老公，不過吳浩康就謙虛表示：「一班地鐵入面有幾多個咁樣嘅男人，我做咗兩年啫最多，我唔好意思認，做得耐過我嘅大有人在。」但就直言感謝仔仔畀自己展示膊頭：「以前我都有養我老竇，人哋唔會覺得係點，都係等做明星嘅一條『契弟』，咁其實我都有做其他嘢，有做吓保險。但係我個仔出世之後，好似畀咗個機會外面嘅人認知，所以好多謝我個仔。」
吳浩康唔信有男人冇滾過
田蕊妮隨後就問到「係唔係逢男人，真係9個都去滾，淨返嗰個仲諗緊㗎？」吳浩康就表示：「唔滾嘅會有，但係冇滾過嘅我就唔信」更直言：「點樣都一次半次，點都試過，有啲人試完可能覺得唔啱㗎嘛。」
不過吳浩康嘅發言就被網民狠批：「佢鍾意滾就滾啦，唔好拉埋有啲男人落水」、「自己做錯嘢，將件事合理化」、「男人唔去滾， 皆因手頭緊！」、「睇完之後發現吳浩康未係真改，遲早再衰過，放長雙眼」、「未有錢同賺到錢嘅分別」
吳浩康剖白出軌矛盾心情
吳浩康於2014年時曾直言與鍾舒漫到談婚論嫁嘅關係，不過後來被爆出連環追6女，兼在街頭擁吻女伴，隨後鍾舒漫即宣布甩拖吳浩康，而佢亦從此被冠上渣男嘅名字。
對於當年出軌一事，吳浩康就罕有剖白矛盾心情：「係好矛盾嘅嘢，你明知係錯係出賣」隨後田蕊妮就追問為何仍選擇出軌，吳浩康就稱：「另一邊又會覺得做嗰樣嘢有個誘惑喺到，出軌有出軌嘅刺激」更透露自己嘅諗法：「好幼稚地覺得好多人鍾意我，好似覺得自己好X勁咁」